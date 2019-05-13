Adem Ljajic Beşiktaş formasıyla ligde 9. golünü attı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, Adem Ljajic ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı futbolcu Caner Erken'in kendi filelerine gönderdiği top, konuk ekibin tek golü oldu.

Süper Lig'de 18 galibiyete ulaşan Beşiktaş, ayrıca aldığı 8 beraberlikle puanını 62'ye çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu.

BEŞİKTAŞ'IN DİNAMOSU: ATIBA HUTCHINSON

VODAFONE PARK'TA ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Beşiktaş, Vodafone Park'ta üst üste 5. galibiyetini aldı.

Siyah-beyazlı takım, son 5 maçta Atiker Konyaspor'u 3-2, Göztepe'yi 1-0, Medipol Başakşehir'i 2-1, MKE Ankaragücü'nü 4-1 ve Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

ADEM LJAJIC'TEN 9. GOL

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Adem Ljajic, bu sezon ligdeki 9. golünü kaydetti.

Ligin ilk yarısında sadece 2 kez fileleri havalandıran Ljajic, sezonun ikinci devresinde ise 7 gol buldu.

QUARESMA 226 GÜN SONRA

Siyah-beyazlı ekibi şık bir vuruşla 2-1 öne geçiren Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta 226 gün sonra gol sevinci yaşadı.