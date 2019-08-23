Adem Ljajic Sırbistan Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, 7 Eylül'de kendi sahalarında Portekiz ve 10 Eylül'de deplasmanda Lüksemburg ile yapacakları maçların aday kadrosunu belirledi.

Luka Milivojevic ile Matija Nastasic'in uzun bir süre sonra yeniden çağrıldıklarını aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Reims), Boris Radunovic (Hellas Verona)

Defans: Antonio Rukavina (Astana), Marko Gobeljic (Kızılyıldız), Uros Spajic (Krasnodar), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Nikola Maksimovic (Napoli), Matija Nastasic (Schalke 04), Stefan Mitrovic (Strasbourg), Aleksandar Kolarov (Roma), Filip Mladenovic (Lechia Gdansk)

Orta saha: Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sasa Lukic (Torino), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Darko Lazovic (Hellas Verona), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Nemanja Radonjic (Marsilya), Dusan Tadic (Ajax), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Real Madrid), Milan Pavkov (Kızılyıldız).

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda mücadelede eden Sırbistan, 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ukrayna'nın 10 puanla lider olduğu grupta Lüksemburg'un 4, Portekiz'in 2, Litvanya'nın 1 puanı bulunuyor.

