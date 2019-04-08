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Adem Ljajic ve Güven Yalçın'dan Çaykur Rizespor maçı yorumu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.04.2019 22:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup ettiği mücadelede 2 gol ve 3 asistle oynayan Adem Ljajic ve hat-trick yapan Güven Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundular.

Adem Ljajic ve Güven Yalçın'dan Çaykur Rizespor maçı yorumu

Maçı değerlendiren Ljajic, "Sonuca bakanlar kolay bir maç olduğunu düşünebilirler ama kesinlikle kolay bir maç olmadı. Zorlandık ama 7 golle kazanmak mutluluk verici. Takım halinde yardımlaşma örneği gösterdik ve bu beni çok sevindirdi. Sonucunda böyle bir skor ortaya çıktı" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN BİR PARÇASI OLMAKTAN MUTLUYUM"
Torino'dan bonservisinin alınmasını umduğunu kaydeden Sırp oyuncu, "Umarım önümüzdeki sene Beşiktaş'ta olurum. Sahada takım ve arkadaşlarım için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Sanırım Beşiktaş'taki en iyi performansımdı. Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan mutluyum, umarım seneye ve daha sonraki yıllarda burada olurum" diye konuştu.

"BURAK YILMAZ'A ÖVGÜ
Burak Yılmaz'ın önemine değinen yetenekli futbolcu, "Güven Yalçın'a teşekkür ederim, bu akşam onun akşamı oldu. Beni gollerimden daha çok asistlerim mutlu etti. Burak'ın da gol atması beni çok sevindirdi. Sezon başından bu yana bizimle olsaydı, sıralamada başka bir yerde olurduk. Haftanın oyuncusu için oyum Güven'e" ifadelerini kullandı.

GÜVEN YALÇIN: HAFTANIN OYUNCUSU LJAJIC
Beşiktaş'ta 69. dakikada oyuna girerek hat-trick yapan Güven Yalçın ise "Son golde gol olduğunu biliyordum. Hakem ile konuştuk ve sonrasında golümüz verildi. Takım için mutluyum, önemli bir galibiyet oldu. Üç golüm de ikinci planda. Kariyerimde ilk kez hat-trick yaptım ve bu yüzden topu almak istedim. En çok son golümü beğendim. Haftanın oyuncusu için oyumu Ljajic'e veririm. Golleri, asistleri, harika oynadı. Oyum Ljajic'e" ifadelerini kullandı.

MIRIN: ZOR BİR MAÇ OLDU
Nicolas Isimat-Mirin de "İyi bir maç oldu. Karşımızda iyi bir takım vardı. Baskılı bir şekilde oynamaya çalıştırlar. Bizim adımıza zor bir maç oldu. Hocamızın direktiflerini uygulamaya çalıştık. Her şey yolunda gitti ve ortaya güzel bir sonuç çıktı. Şans bulduğum zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Oynamak ve her zaman takıma katkı yapmak istiyorum. Biz tamamiyle kendi maçlarımıza odaklanmış durumdayız. Ligin boyu çok kısaldı, taraftarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Dediğim gibi, odaklandığımız tek şey, kalan maçlarımız" şeklinde konuştu.

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Adem Ljajic Güven Yalçın Beşiktaş Çaykur Rizespor

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