Adı bahis soruşturmasına karışmıştı! Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal sabahın erken saatlerinde Adliye'ye gitti

Bahis soruşturması kapsamında ismi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, sabahın erken saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre deneyimli futbolcu, kendi T.C. kimlik numarası ve ismi kullanılarak başka bir kişi tarafından yasa dışı bahis hesabı açıldığını ve bu hesap üzerinden işlem yapıldığını belirtti.

ADLİYEYE GİTTİ

Uysal’ın suç duyurusunun, kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması ve adının yasa dışı bir faaliyete karıştırılmasıyla ilgili olduğu öğrenildi. Beşiktaş kaptanının avukatlarıyla birlikte adliyeye giderek gerekli belgeleri sunduğu ifade edildi.

"HAYATIM BOYUNCA BAHİS İLE HİÇBİR İLİŞKİM OLMADI"

TFF’nin sevk kararının ardından Necip Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini savunmuştu. Deneyimli futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Necip Uysal’ın avukatları aracılığıyla başlattığı hukuki sürecin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Beşiktaşlı futbolcunun, kimlik hırsızlığı ve itibar zedeleme iddiaları üzerine detaylı bir soruşturma talep ettiği öğrenildi.

TFF’nin yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturması devam ederken, Necip Uysal’ın adının temize çıkarılması için hem federasyon hem de savcılık nezdinde süreç titizlikle takip edilecek.