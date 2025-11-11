SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Adı bahis soruşturmasına karışmıştı! Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal sabahın erken saatlerinde Adliye'ye gitti

İçerik devam ediyor
Berker İşleyen

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, adının yasa dışı bahis soruşturmasına karıştırılmasının ardından sabahın erken saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Uysal, kimlik bilgilerinin izinsiz kullanıldığını belirterek “Tüm hukuki mücadelemi vereceğim” dedi.

Necip Uysal

Necip Uysal

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bahis soruşturması kapsamında ismi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, sabahın erken saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre deneyimli futbolcu, kendi T.C. kimlik numarası ve ismi kullanılarak başka bir kişi tarafından yasa dışı bahis hesabı açıldığını ve bu hesap üzerinden işlem yapıldığını belirtti.

ADLİYEYE GİTTİ

Adı bahis soruşturmasına karışmıştı! Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal sabahın erken saatlerinde Adliye ye gitti 1

Uysal’ın suç duyurusunun, kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması ve adının yasa dışı bir faaliyete karıştırılmasıyla ilgili olduğu öğrenildi. Beşiktaş kaptanının avukatlarıyla birlikte adliyeye giderek gerekli belgeleri sunduğu ifade edildi.

"HAYATIM BOYUNCA BAHİS İLE HİÇBİR İLİŞKİM OLMADI"

Adı bahis soruşturmasına karışmıştı! Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal sabahın erken saatlerinde Adliye ye gitti 2

TFF’nin sevk kararının ardından Necip Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini savunmuştu. Deneyimli futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Necip Uysal’ın avukatları aracılığıyla başlattığı hukuki sürecin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Beşiktaşlı futbolcunun, kimlik hırsızlığı ve itibar zedeleme iddiaları üzerine detaylı bir soruşturma talep ettiği öğrenildi.

TFF’nin yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturması devam ederken, Necip Uysal’ın adının temize çıkarılması için hem federasyon hem de savcılık nezdinde süreç titizlikle takip edilecek.

Adı bahis soruşturmasına karışmıştı! Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal sabahın erken saatlerinde Adliye ye gitti 3

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis skandalında Tahir Kum'dan çok konuşulacak iddia: Fenerbahçe'den de 2 isim var!Bahis skandalında Tahir Kum'dan çok konuşulacak iddia: Fenerbahçe'den de 2 isim var!
Roberto Mancini geri dönüyor! Yeni takımı belli olduRoberto Mancini geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Necip Uysal bahis Adliye son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.