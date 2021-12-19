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Adı Beşiktaş ile anılıyordu... Estoril'den Pinheiro açıklaması!

19.12.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Adı Beşiktaş ile anılan Pinheiro için resmi açıklama geldi. Bruno Pinheiro'nun kulübü Estoril'den transfer süreci ile ilgili açıklama yayımlandı.

Adı Beşiktaş ile anılıyordu... Estoril'den Pinheiro açıklaması!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem Bruno Pinheiro gelmişti.

Beşiktaş, teklifini yapmış ancak taraflar anlaşamayınca görüşmeler askıya alınmıştı.

Bruno Pinheiro'nun kulübü Estoril de Portekizli teknik direktörün takımda kalacağını açıkladı.

Estoril'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Geçtiğimiz hafta boyunca bir kulübün, Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro ile ilgilendiği yönünde birçok haber çıktı. Estoril'deki profesyonellerin yaptığı iyi işlerin diğer kulüplerin ilgisini çektiğine inanıyoruz. Bruno Pinheiro, 2023 yılına kadar Estoril ile sözleşmesi olan harika bir teknik direktördür. Taraftarlarımız için harika bir sezon geçirmeye %100 motive olmuş durumdayız."

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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