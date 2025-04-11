SPOR

73
62
57
53
53
52
51
48
47
45
43
42
38
37
35
35
32
20
17
10
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı! Mohamed Salah'tan 2 yıllık imza... Resmen açıklandı

Adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı! Mohamed Salah'tan 2 yıllık imza... Resmen açıklandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.04.2025 10:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'daki geleceği bir türlü netlik kazanmayan Mohamed Salah imzayı attı. Yıldız oyuncu Liverpool ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı! Mohamed Salah'tan 2 yıllık imza... Resmen açıklandı
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Premier Lig'de sezon başından bu yana Mohamed Salah'la ilgili devam eden kontrat belirsizliği sona erdi.

Liverpool, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada yıldız futbolcuyla yeni sözleşme için anlaşmaya varıldığı duyurdu. Sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşılmazken İngiliz basınında çıkan haberlerde Salah'ın yeni sözleşmesinin 2 yıllık olduğu belirtildi.

İMZA SONRASI İLK SÖZLER

Screenshot_4

Salah, imza sonrası yaptığı açıklamada "Elbette çok heyecanlıyım. Artık harika bir takımımız var. Daha önce de harika bir takımımız vardı. Ama imza attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum ve futbolumdan keyif alıyorum. Burada en iyi yıllarımı geçirdim. Sekiz yıl oynadım, umarım 10 yıl olur. Burada hayatımın tadını çıkarıyorum, futbolumun tadını çıkarıyorum. Kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim. burada olmaktan çok ama çok mutluyum. Buraya imza attım çünkü birlikte birçok büyük kupa kazanabileceğimize inanıyorum. Bizi desteklemeye devam edin, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım gelecekte daha fazla kupa kazanacağız." dedi.

2017'DE LIVERPOOL'A İMZA ATTI

Screenshot_5

2017 yazında Roma'dan 42 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a imza atan Salah, birçok başarıya imza attı.

2 kez Afrika'da ve İngiltere'de Yılın Futbolcusu, 3 kez Premier Lig gol kralı bireysel başarılarının yanısıra 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 kez İngiltere Premier Lig kupası, 1 kez UEFA Süper Kupası, 1 kez İngiltere Federasyon Kupası, 3 kez İngiltere Lig Kupası kazandı.

Canlı Skor

F.Bahçe'den 'KAP' açıklaması! Kulübün bir kısmı yabancılara satıldıF.Bahçe'den 'KAP' açıklaması! Kulübün bir kısmı yabancılara satıldı
Böyle bir maç 40 yılda bir oynanır! F.Bahçe'yi elemişlerdi, başlarına gelmeyen kalmadı...Böyle bir maç 40 yılda bir oynanır! F.Bahçe'yi elemişlerdi, başlarına gelmeyen kalmadı...
Anahtar Kelimeler:
Liverpool son dakika imza salah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı!

Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı!

F.Bahçe'den 'KAP' açıklaması! Kulübün bir kısmı yabancılara satıldı

F.Bahçe'den 'KAP' açıklaması! Kulübün bir kısmı yabancılara satıldı

Böyle bir maç 40 yılda bir oynanır! F.Bahçe'yi elemişlerdi, başlarına gelmeyen kalmadı...

Böyle bir maç 40 yılda bir oynanır! F.Bahçe'yi elemişlerdi, başlarına gelmeyen kalmadı...

Ve Salah imzayı attı! Kulüp resmen açıkladı

Ve Salah imzayı attı! Kulüp resmen açıkladı

Golü atan bile şaştı! Avrupa Ligi'nde böylesi görülmedi: Taraftardan 'Altay' isyanı!

Golü atan bile şaştı! Avrupa Ligi'nde böylesi görülmedi: Taraftardan 'Altay' isyanı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.