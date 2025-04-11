Adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı! Mohamed Salah'tan 2 yıllık imza... Resmen açıklandı

Premier Lig'de sezon başından bu yana Mohamed Salah'la ilgili devam eden kontrat belirsizliği sona erdi.

Liverpool, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada yıldız futbolcuyla yeni sözleşme için anlaşmaya varıldığı duyurdu. Sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşılmazken İngiliz basınında çıkan haberlerde Salah'ın yeni sözleşmesinin 2 yıllık olduğu belirtildi.

İMZA SONRASI İLK SÖZLER

Salah, imza sonrası yaptığı açıklamada "Elbette çok heyecanlıyım. Artık harika bir takımımız var. Daha önce de harika bir takımımız vardı. Ama imza attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum ve futbolumdan keyif alıyorum. Burada en iyi yıllarımı geçirdim. Sekiz yıl oynadım, umarım 10 yıl olur. Burada hayatımın tadını çıkarıyorum, futbolumun tadını çıkarıyorum. Kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim. burada olmaktan çok ama çok mutluyum. Buraya imza attım çünkü birlikte birçok büyük kupa kazanabileceğimize inanıyorum. Bizi desteklemeye devam edin, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım gelecekte daha fazla kupa kazanacağız." dedi.

2017'DE LIVERPOOL'A İMZA ATTI

2017 yazında Roma'dan 42 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a imza atan Salah, birçok başarıya imza attı.

2 kez Afrika'da ve İngiltere'de Yılın Futbolcusu, 3 kez Premier Lig gol kralı bireysel başarılarının yanısıra 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 kez İngiltere Premier Lig kupası, 1 kez UEFA Süper Kupası, 1 kez İngiltere Federasyon Kupası, 3 kez İngiltere Lig Kupası kazandı.