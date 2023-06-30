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Adı birçok kişiyle anıldı! Simge Sağın'dan şaşırtan eski sevgili açıklaması "İş başka aşk başka"

30.06.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkın Olayım şarkısıyla uzun süredir konuşulan Simge Sağın, eski sevgilisiyle ilgili söyledikleriyle gündem oldu. Yakın zamanda yeni bir şarkı çıkaracak olan Simge, samimi itiraflarda bulundu.

Adı birçok kişiyle anıldı! Simge Sağın'dan şaşırtan eski sevgili açıklaması "İş başka aşk başka"

Simge Sağın, sansasyonel açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı yeni çıkacak şarkısı Çapkınca'yı eski sevgilisiyle hazırladığını söyleyerek samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Snob Magazin'in haberine göre, Simge Sağın, geçtiğimiz gün Kurban Bayramı için Kıbrıs Girne'de sahne aldı. Sahne öncesi muhabirlere röportaj veren ünlü şarkıcı, yeni şarkısı için yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu.

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Yeni şarkıcı Çapkınca'yı eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile hazırladıklarını söyleyen Sağın, bu hatırlatmaya samimi cevaplar verdi.

"İŞ BAŞKA AŞK BAŞKA"

Simge, "Bunu başarmak çok zor oldu. Yaklaşık 5 yıldır küstük ve birbirimizde hiç görüşmüyorduk. Birbirini seven insanların ayrıldıktan sonra arkadaş kalabilmeleri çok zor.

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Bu süreçte kendimi geliştirdim ve üst bir seviyeye taşıdım. Sonrasında çok iyi arkadaş olduk. İş başka aşk başka" diyerek hislerini paylaştı.

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Şu anda hayatında birinin olmadığını söyleyen Simge, "Biri olsa ve birlikte çalışmanızı istemese ne tepki verirsiniz?" sorusuna, "Öyle bir durumda "Bay bay" derim.

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Benim hayatıma karışamazlar. Belki mangal yürekli biri bu fikrimi değiştirebilir de ama ben bu noktaya kendi emeklerimle geldim." diyerek yanıt verdi.

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