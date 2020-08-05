Adı Galatasaray ile anılan Semih Kaya için Göztepe iddiası

Defansın ortasına en az 2 transfer gerçekleştirmek isteyen teknik ekibin Semih'in ismini yönetime sunduğu ileri sürüldü. Adı Galatasaray'la da anılan ancak İstanbul ekibiyle henüz anlaşma sağlamayan deneyimli oyuncunun yeniden Süper Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı.
Son olarak Çekya'nın Sparta Prag takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla 10 lig müsabakasına çıktı. Toplamda 818 dakika sahada kalan Semih Kaya, 2 gol atmayı başardı. Petkimspor'da futbola başlayan ardında Altay altyapısına transfer olan Semih, 2006'da Galatasaray'a gelip burada profesyonelliğe imza attı.
Galatasaray'da gösterdiği çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen oyuncu 23 kez ay-yıldızlı formamızı terletti. İç transferde de Napoleoni, Mossoro, Soner, Berkan ve Titi ile anlaşma aşamasına gelen Göztepe'nin Borges'le ise yolları ayırmak istediği dile getirildi.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: İHA
Rangers'tan forvet hattına takviye
Milli yıldızın transferi resmen açıklandı
Merih F.Bahçe'deyken olan diyalog
Trabzonspor'un değerinde artış
Muslera'dan Galatasaray'a transfer
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku
Falcao'dan Beyrut paylaşımı
Mert Hakan'a ödenen imza parası şok etti!
Beşiktaş ve F.Bahçe, yıldız golcü için karşı karşıya
Abdulkadir Parmak evlendi
İşte halı sahalarda uygulanacak kurallar!
Drogba başkan adayı oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum