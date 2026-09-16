Adı Galatasaray ile anılmıştı! Yves Bissouma'nın yeni takımı belli oldu

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Yves Bissouma'nın yeni adresi belli oldu. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu, Ajax'a transfer oldu.

BİSSOUMA AJAX'A İMZAYI ATTI

Ajax, orta sahasını Yves Bissouma ile güçlendirdi. Transferin resmiyet kazanmasının ardından kulübün teknik heyet sorumlusu Jordi Cruijff da deneyimli futbolcuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cruijff, Bissouma ile görüşmelerin ağustos ayında başladığını belirterek, oyuncunun Ajax'a katılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Jordi Cruijff, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Yves ile görüşmeler Ağustos'ta başladı ve şimdi Ajax'a imza attığı için çok mutluyuz. En yüksek seviyede performans göstermek için ne gerektiğini bilen deneyimli bir oyuncuyu kadromuza kattık" ifadelerini kullandı.

Ajax böylece orta saha rotasyonuna bir takviye daha yaptı. Hollanda temsilcisi daha önce Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat'ı da kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Yves Bissouma, yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılan isimler arasında yer almıştı. Ancak sarı-kırmızılı kulüple transfer konusunda herhangi bir anlaşma gerçekleşmedi.

Tottenham'dan ayrılan Bissouma, tercihini Ajax'tan yana kullanarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

TOTTENHAM'DA 111 MAÇA ÇIKTI

2022 yılında Brighton'dan Tottenham Hotspur'a transfer olan Bissouma, Londra ekibinde dört sezon forma giydi.

30 yaşındaki futbolcu, Tottenham formasıyla toplam 111 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli orta saha bu maçlarda 2 gol kaydederken, takım arkadaşlarına gol pası veremedi.

Son dönemde Tottenham'da gözden düşen Bissouma, Ajax'a transfer olarak kariyerinde yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.