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  4. Adı kara para aklama olaylarına karışmıştı! Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk gözyaşlarına boğuldu! Çalışanlarını işten çıkardı

Adı kara para aklama olaylarına karışmıştı! Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk gözyaşlarına boğuldu! Çalışanlarını işten çıkardı

07.12.2023 23:24 | Son Güncelleme:
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Güzellik merkezleri üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen kara para aklama olaylarında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından ortaya çıkan ve 'Şampiyonlar Ligi Masası' olarak adlandırılan fotoğrafta yer alan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk Özkan, yaşadıklarına ağlayarak isyan etti.

Sosyal medya fenomeni, kozmetik markası ile güzellik merkezleri sahibi Eylül Öztürk Özkan, sosyal medya hesabından paylaşımlarla gündem oldu. Şirketine kayyum atanan ünlü fenomen yaşadığı süreci anlattığı paylaşımlarında adeta gözyaşlarına boğuldu.

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Güzellik merkezleri üzerinden kara para aklama işlemlerinin yapıldığı iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir süredir Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk Özkan, Dilan Polat-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

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ÇALIŞANLARINI İŞTEN ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında şirketine kayyum atanan ünlü fenomen, daha önce yaptığı paylaşımlarla hesaplarının incelenebileceğini ve herhangi bir usulsüzlüğün bulunamayacağını söylemişti.

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Ünlü fenomen son paylaşımlarında yaşadığı süreci anlattı. Yaşanan olaylar ve sürecin belirsizliğine değinen Eylül Öztürk Özkan, çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kaldığını ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü söyledi.

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Çalışanlarına süreçle ilgili bilgi verilen bir video paylaşan Özkan, tüm çalışanlarına haklarını helal etmelerini istedi. Güzellik merkezi çalışanlarının, merkez sahiplerinin kendisinden farklı (franchise) olması sebebiyle işlerine devam edebilecekleri fakat 'Fit Alive' adlı şirketindeki çalışanları çıkarmak durumunda kaldıklarını anlattı.

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'SOSYAL MEDYA GELİRLERİMİN HEPSİ BİTTİ'

Vine adlı uygulamada 'Memelimestan' kullanıcı adıyla çektiği videolarla tanınan Eylül Öztürk, uzun süredir sosyal medyada olduğunu ve ünlü markalarla çalıştığını söyledi.

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Kara para aklama davalarına adı karıştığı için ünlü markaların kendisiyle çalışmak istemediğini ve e ticaret sitelerinden de ürün satışlarının kaldırılmak üzere olduğunu açıkladı.

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Ünlü fenomen Amerika'daki on evi için de ' tane evi var diyorlar. ev toplamda 152.000 Dolar yapıyor. Bu paraya Türkiye'den bir ev ancak alırsın' dedi. Ünlü fenomen ekonomik zorluk yaşayacakları için İstanbul'daki evlerini de kapatmak zorunda kaldıklarını ekledi.

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Uzun bir paylaşım yapan ünlü fenomen gözyaşları içerinde, 'Bittim ben artık ya. Eşime dostuma bu işlerle alakamın olmadığını açıklamaktan yoruldum' dedi.

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