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  4. Bim'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada!

Bim'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada!

07.12.2023 15:33 | Son Güncelleme:
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Beklenen gün geldi! BİM'in bu haftaki aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. Her ihtiyaca uygun ürünlerdeki indirimleri keşfetmek, ihtiyaç listenizi uygun fiyatlarla tamamlamak ister misiniz? Öyleyse gelin, BİM'in 8 Aralık 2023 tarihinden itibaren raflarda yer alacak ürünlerine bir göz atalım.

Bim'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada!

En büyük perakende market zincirlerinden biri olan BİM'in 8 Aralık 2023 tarihli aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Alışveriş severlerin heyecanla beklediği katalogda bu hafta da yok yok! Ev tekstilinden ev giyime, mutfak eşyalarından kırtasiyeye binlerce üründeki avantajlı fiyatları görmek isterseniz işte katalogdan öne çıkanlar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor olabilir.

Katlanabilir bisiklet de geliyor! TV, bilgisayar da var...

1bim

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Çok satanlarda başı çeken Xiaomi Electric Scooter 3Lite da ilginizi çekebilir! Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

MSI bilgisayar, monitör ve bilgisayar bileşenleri indirimde, görmek için buraya tıklayın.

İndirime giren TV ve aksesuarlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Mouse, tablet tutucu ve dahası...

2bim

3bim

Sizin için elektronik aksesuarları kategorisinde seçtiklerimiz

Çok satan cep telefon aksesurlarını keşfetmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bilgisayar bileşenleri arasında en çok tercih edilenler de burada!

Nevresim takımından pijamaya... Ev tekstili ve ev giyim ürünleri burada!

evtekstilgiyim

Sizin için ev tekstili ve ev giyim kategorisinde seçtiklerimiz

TAÇ ev tekstil ürünleri indirimde! Görmek için buraya tıklayın.

Karaca Home ürünlerindeki indirimleri kaçırmayın! Ürünlerin tamamı burada!

Penelope ev yaşam ürünlerindeki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

En sevilen mutfak ürünleri de Katalog'da yerini almış!

mutfak

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Tasarım ödüllü Cosori airfryer da indirime girdi! Buradan ulaşabilirsiniz.

Philips'ten Xiaomi'ye en sevilen airfryer modellerini görmek için buraya tıklayın.

Karaca küçük ev aletlerinde indirim devam ediyor, buradan ulaşabilirsiniz.

Hem çocuklar hem de yetişkinler için çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri

kırtasiye

Sizin için kırtasiye kategorisinde seçtiklerimiz

Kırtasiye kategorisinin çok satanlarını keşfetmeye ne dersiniz? Görmek için [buraya](https://www.amazon.com.tr/gp/bestsellers/office-products?linkCode=ll2&tag=bimkatalog-21&linkId=58b9892e1f6b5825f4b6200855adbf1f&language=trTR&ref=aslisstl&asc_refurl=https%3A%2F%2Fwww.mynet.com%2Fbim-e-katlanabilir-elektrikli-bisiklet-geliyor-8-aralik-2023-aktuel-katalogu-burada-110107168385) tıklayın.

İndirimdeki kırtasiye malzemelerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çocuklarınızı sevindirecek birbirinden güzel oyuncaklar da burada!

oyuncak

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki Ravensburger puzzlelar ve diğer oyuncakları görmek için buraya tıklayın.

Bilim setleri, puzzlelar, oyuncaklar... Hepsi indirimde, görmek için tıklayın!

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