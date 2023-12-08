Bim'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada!

En büyük perakende market zincirlerinden biri olan BİM'in 8 Aralık 2023 tarihli aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Alışveriş severlerin heyecanla beklediği katalogda bu hafta da yok yok! Ev tekstilinden ev giyime, mutfak eşyalarından kırtasiyeye binlerce üründeki avantajlı fiyatları görmek isterseniz işte katalogdan öne çıkanlar!

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Katlanabilir bisiklet de geliyor! TV, bilgisayar da var...

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Çok satanlarda başı çeken Xiaomi Electric Scooter 3Lite da ilginizi çekebilir! Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

MSI bilgisayar, monitör ve bilgisayar bileşenleri indirimde, görmek için buraya tıklayın.

İndirime giren TV ve aksesuarlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Mouse, tablet tutucu ve dahası...

Sizin için elektronik aksesuarları kategorisinde seçtiklerimiz

Çok satan cep telefon aksesurlarını keşfetmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bilgisayar bileşenleri arasında en çok tercih edilenler de burada!

Nevresim takımından pijamaya... Ev tekstili ve ev giyim ürünleri burada!

Sizin için ev tekstili ve ev giyim kategorisinde seçtiklerimiz

TAÇ ev tekstil ürünleri indirimde! Görmek için buraya tıklayın.

Karaca Home ürünlerindeki indirimleri kaçırmayın! Ürünlerin tamamı burada!

Penelope ev yaşam ürünlerindeki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

En sevilen mutfak ürünleri de Katalog'da yerini almış!

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Tasarım ödüllü Cosori airfryer da indirime girdi! Buradan ulaşabilirsiniz.

Philips'ten Xiaomi'ye en sevilen airfryer modellerini görmek için buraya tıklayın.

Karaca küçük ev aletlerinde indirim devam ediyor, buradan ulaşabilirsiniz.

Hem çocuklar hem de yetişkinler için çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri

Sizin için kırtasiye kategorisinde seçtiklerimiz

Kırtasiye kategorisinin çok satanlarını keşfetmeye ne dersiniz? Görmek için [buraya](https://www.amazon.com.tr/gp/bestsellers/office-products?linkCode=ll2&tag=bimkatalog-21&linkId=58b9892e1f6b5825f4b6200855adbf1f&language=trTR&ref=aslisstl&asc_refurl=https%3A%2F%2Fwww.mynet.com%2Fbim-e-katlanabilir-elektrikli-bisiklet-geliyor-8-aralik-2023-aktuel-katalogu-burada-110107168385) tıklayın.

İndirimdeki kırtasiye malzemelerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çocuklarınızı sevindirecek birbirinden güzel oyuncaklar da burada!

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki Ravensburger puzzlelar ve diğer oyuncakları görmek için buraya tıklayın.

Bilim setleri, puzzlelar, oyuncaklar... Hepsi indirimde, görmek için tıklayın!

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