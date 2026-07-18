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Adı 'saklı' ama çok popüler! Çevre illerin akınına uğruyor: Türkiye'nin enlerinden

Türkiye'nin en derin göllerinden olan Elazığ'daki Hazar Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan görüntülere sahne olarak çevre illerden çok sayıda tatilcinin akınına uğradı.

Adı 'saklı' ama çok popüler! Çevre illerin akınına uğruyor: Türkiye'nin enlerinden
Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometreyi bulan genişliğe sahip olan, bölgenin "saklı denizi" olarak adlandırılan Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nün kıyıları, havaların ısınmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Deniz sahillerini aratmayan şezlongları, şemsiyeleri, deniz bisikletleri ve tekne turlarıyla Hazar Gölü, çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların gözde mekanı haline geldi.

Adı saklı ama çok popüler! Çevre illerin akınına uğruyor: Türkiye nin enlerinden 1

YOĞUNLUK EN ÜST SEVİYEDE

Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Şanlıurfa gibi denize kıyısı olmayan çevre illerde yaşayan vatandaşlar, tatil için Akdeniz veya Ege yerine Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü plajlarını tercih etti. Hafta sonu yoğunluğunun en üst seviyeye ulaştığı göl çevresinde, çevre illerden gelen kurumsal şirketler ve tekstil çalışanları da toplu organizasyonlarla tatilin tadını çıkarıyor.

Adı saklı ama çok popüler! Çevre illerin akınına uğruyor: Türkiye nin enlerinden 2

Keyifli vakitler geçirdiklerini dile getiren Fırat Uğur, "Fabrikadaki arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Burada sabah kahvaltı yaptık, birazdan öğlen yemeği yiyeceğiz. Yüzüyoruz, eğleniyoruz" dedi.

Adı saklı ama çok popüler! Çevre illerin akınına uğruyor: Türkiye nin enlerinden 3

"DİYARBAKIR'DAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE GELDİK"

Diyarbakır'dan gelen grupta yer alan Diyar Kaydaş, "Diyarbakır'dan çalışma arkadaşlarımızla birlikte 150 kişi geldik. Buradaki Hazar Denizimizde piknik yapmak amacıyla geldik. Sabah ile akşam arası kalıp günümüzü güzel bir şekilde tamamlayacağız. Çok güzel bir yoğunluğumuz var. Bunu tüm çevredeki kişilere öneririz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Berat Atlı ise "Yoğunluk çok güzel. Her şey çok güzel" şeklinde konuştu.

Adı saklı ama çok popüler! Çevre illerin akınına uğruyor: Türkiye nin enlerinden 4

Adı saklı ama çok popüler! Çevre illerin akınına uğruyor: Türkiye nin enlerinden 5

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Anahtar Kelimeler:
Hazar Gölü Elazığ Sivrice kıyı emniyeti
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