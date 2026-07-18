Fotoğraf çektirmeden ayrılan yok! Bu cami sadece 9 metrekare

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Pınarlar (Bugarlar) mevkiinde bulunan ve yaklaşık 9 metrekarelik kullanım alanıyla dikkat çeken cami, doğal güzelliklerin ortasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Anamur-Ermenek kara yolu üzerinde yer alan cami, yıllardır güzergahı kullanan vatandaşlara ibadet imkanı sunarken, bölgenin en dikkat çeken simgeleri arasında gösteriliyor. Tek kubbesi, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki minaresi ve sade mimarisiyle öne çıkan cami, küçük ölçülerine rağmen bir camide bulunması gereken temel mimari unsurları bünyesinde barındırıyor. Çevresi asırlık çınar ağaçları ve doğal kaynak suyuyla çevrili olan yapı, inanç turizmi ile doğa turizmini aynı noktada buluşturuyor.

YOLCULARIN İBADET VE MOLA NOKTASI

Anamur-Ermenek kara yolunun yaklaşık 20'nci kilometresinde bulunan cami, özellikle sürücüler ve çevre mahalle sakinleri tarafından vakit namazlarında yoğun olarak kullanılıyor. Caminin hemen yanında bulunan doğal kaynak suyu, vatandaşların abdest ihtiyacını karşılıyor. Altından geçen küçük dere, serin havası ve çınar ağaçlarının oluşturduğu doğal gölgelik sayesinde cami, özellikle yaz aylarında yolcuların dinlenmek için tercih ettiği önemli duraklardan biri haline geliyor. Doğayla iç içe konumu nedeniyle ziyaretçiler yalnızca ibadet etmek için değil, bölgenin eşsiz manzarasını görmek ve hatıra fotoğrafı çekmek amacıyla da buraya uğruyor.

Anamur Diyanet Haber Koordinatörü Ahmet Tokdemir, Pınarlar'da bulunan bu küçük caminin sahip olduğu mimari özellikleri ve doğal konumuyla Anamur'un tanıtımına katkı sağlayan önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, bölgenin inanç ve doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Bölge sakinleri, caminin uzun yıllardır hem mahalle halkına hem de kara yolunu kullanan vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti. Vatandaşlar, "Yoldan geçenler burada durup namazlarını kılıyor. Caminin küçüklüğünü görenler incelemeden ayrılmıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler fotoğraf ve video çekmeden buradan ayrılmıyor" ifadelerini kullandı.

Doğal güzellikleri ve farklı mimarisiyle dikkat çeken cami, Anamur'un keşfedilmeyi bekleyen önemli değerleri arasında yer alırken, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır