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Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş havuz kenarından mayolu poz verdi!

06.06.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer, Mert Doğan gibi oyuncuların yer aldığı Adı Sevgi dizisinde Elif Türkkan rolüne hayat veren Gizem Güneş'in yüzü, bu diziden yana gülmedi. Dizi, yayın hayatına erken veda etti. Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş havuz kenarından mayolu poz verdi!

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş havuz kenarından mayolu poz verdi!

Kanatsız Kuşlar, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sesinde Aşk Var gibi popüler projelerde rol alan Gizem Güneş, en son yakın zamanda final yapan Adı Sevgi bölümüyle ekranlara gelmişti. Tatil pozunu paylaşan Güneş, beğeni yağmuruna tutuldu.

GİZEM GÜNEŞ'TEN MAYOLU POZ

27 yaşındaki başarılı oyuncu Gizem Güneş havuz kenarından tatil pozunu paylaştı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş havuz kenarından mayolu poz verdi!

Genç oyuncunun o pozuna peş peşe çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş havuz kenarından mayolu poz verdi!

Güneş'in Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş havuz kenarından mayolu poz verdi!

İlk oyunculuk deneyimini 2007'de yayınlanan ve başrollerinde Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in yer aldığı Binbir Gece dizisiyle edinen Güneş, şimdilerde ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş havuz kenarından mayolu poz verdi!

Güneş lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nde aldı.

Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş havuz kenarından mayolu poz verdi!


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Gizem Güneş
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