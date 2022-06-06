Adı Sevgi'nin Elif'i Gizem Güneş havuz kenarından mayolu poz verdi!

Kanatsız Kuşlar, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sesinde Aşk Var gibi popüler projelerde rol alan Gizem Güneş, en son yakın zamanda final yapan Adı Sevgi bölümüyle ekranlara gelmişti. Tatil pozunu paylaşan Güneş, beğeni yağmuruna tutuldu.

GİZEM GÜNEŞ'TEN MAYOLU POZ

27 yaşındaki başarılı oyuncu Gizem Güneş havuz kenarından tatil pozunu paylaştı.

Genç oyuncunun o pozuna peş peşe çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Güneş'in Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor.

İlk oyunculuk deneyimini 2007'de yayınlanan ve başrollerinde Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in yer aldığı Binbir Gece dizisiyle edinen Güneş, şimdilerde ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu.

Güneş lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nde aldı.



