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Adı taciz skandalına karışan Kevin Spacey House of Cards'ın yapımcısına 31 milyon dolar tazminat ödeyecek

06.08.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanan Kevin Spacey, Frank Underwood karakterini canlandırdığı House of Cards dizinin yapımcısı MRC'ye 31 milyon dolar ödeyecek.

Adı taciz skandalına karışan Kevin Spacey House of Cards'ın yapımcısına 31 milyon dolar tazminat ödeyecek

House of Cards dizisinin yapım şirketi, hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle, Amerikalı aktör Kevin Spacey ile ilişiğini kesmişti. Bunun üzerine dizinin yeni sezonu ertelendi, senaryosu yeniden yazıldı bölümler tekrar çekildi.

kevin-spacey

Şirket Kasım ayında Amerikalı aktöre tazminat davası açtı. Mahkeme, Spacey'in yapım şirketine 29 milyon 500 bin dolar tazminat ve avukat masrafları olarak 1 milyon 400 bin dolar ödemesine karar verdi.

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Spacey bu karara itiraz etse de itirazı mahkeme nezdinde karşılık bulmadı.

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