Adı taciz skandalına karışan Kevin Spacey House of Cards'ın yapımcısına 31 milyon dolar tazminat ödeyecek

House of Cards dizisinin yapım şirketi, hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle, Amerikalı aktör Kevin Spacey ile ilişiğini kesmişti. Bunun üzerine dizinin yeni sezonu ertelendi, senaryosu yeniden yazıldı bölümler tekrar çekildi.

Şirket Kasım ayında Amerikalı aktöre tazminat davası açtı. Mahkeme, Spacey'in yapım şirketine 29 milyon 500 bin dolar tazminat ve avukat masrafları olarak 1 milyon 400 bin dolar ödemesine karar verdi.

Spacey bu karara itiraz etse de itirazı mahkeme nezdinde karşılık bulmadı.



