Adil Gevrek: Avrupa için Bursaspor maçını kazanmamız gerekiyor

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, sezonun son haftası öncesinde İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Gevrek, Erol Bulut’tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için bir adayları olmadığını dile getirerek, sezon sonunda hoca arayışı içerisine gireceklerini ifade etti. "AVRUPA HEDEFİMİZ İÇİN BURSASPOR MAÇINI KAZANMAMIZ LAZIM" Başkan Gevrek, ligin 34. haftasında sahalarında oynayacakları Bursaspor mücadelesini, Avrupa hedefleri için kazanmak istediklerini aktararak, "5. sırada olmak için maçı kazanmamız lazım. Bursaspor da kazanmak isteyecektir. Matematiksel olarak biz de tam 5. olmadık, onlar da tam olarak düşmedi. İki takım da kazanmak isteyecektir ama biz kendi sahamızda oynayacağız" şeklinde konuştu. SEÇİM AÇIKLAMASI Başkan Adil Gevrek, Malatyaspor Seçimli Genel Kurul’un adaylık süreci ile ilgili de konuşarak, "Keşke Malatyaspor’a hakikaten daha iyi hizmet etmek isteyen adaylar çıksaydı. Herkes aday olabilir ama önemli olan bundan daha iyi hizmet yapacak olan olmak" ifadelerini kullandı.

UEFA LİSANSI SEVİNCİ Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA lisansı alan kulüpleri açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ankaragücü, BB Erzurumspor, Bursaspor ve Demir Grup Sivasspor, UEFA lisansı alamadı. Süper Lig'den Akhisarspor, Konyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Başakşehir, Trabzonspor ise UEFA lisansı almaya hak kazandı. Evkur Yeni Malatyaspor’da UEFA Lisansı almasıyla ilgili konuşan Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın, kulüp adına sevindirici bir durum olduğunu ifade etti. "İÇERİSİNDE FARKLI KRİTERLERİ BULUNDURAN BİR MEKANİZMA" Yeni Malatyaspor kulübü olarak daha önce de UEFA Lisansı alma hakkı elde ettikleri aktaran Günaydın, “UEFA Lisansı alınması konusu içerisinde farklı kriterleri bulunduran bir mekanizma. Burada kulübün ekonomik durumundan tutunda, kurumsal yapısına kadar bir çok maddede çok detaycı davranılıyor. Bu anlamda kulübümüz adına mutluluk verici bir olay” diye konuştu.

ŞEVKET SALİK ADAYLIĞINI AÇIKLADI Gerçekleştirilen iftar programı öncesinde adaylığını açıklayan Şevket Salik, Yeni Malatyaspor'un sportif anlamda her ne kadar başarı sergilese de yönetimsel anlamda problemler yaşadığını dile getirdi. Mevcut yönetimin 5 yılda yaklaşık 30 yabancı futbolcu aldığını ve bunlardan sadece ikisinden kar ettiğini belirten Salik, "Sisokko, Barazite ve Dia'dan 5 milyon Euro zarar edildi. Burada da kulüp menajeri ile yapılan işbirliğinin kulübümüzü zarara uğrattığı aşikardır, her şey ortadadır" dedi. Takımın şu anda ligde 5'inci sırada olduğunu ancak taraftarın maçlara gitmediğini belirten Salik, "Takım tek adam anlayışıyla yönetiliyor ve şehri ve camiayı kucaklayacak organizasyonlar yapılmıyor. İstanbul'dan yönetilen Malatyasporumuzu biz Malatya'ya emek veren iş adamları olarak bulunduğu kentten yönetmek istiyoruz. Kalıcı olmak, tesisleşme ve altyapı konularında çok ağır adımlar atılıyor. Kulübümüze bağlı altyapı kategorilerinde çok ciddi başarısızlık mevcut. Bunun sebebi ise altyapıdaki önemsizliğin ve düzensizliğin göstergesidir. Ayrıca bu hataların en büyük etkenlerinden biri ise profesyonel bir AR-GE ekibinin bulunmamasıdır" ifadelerine yer verdi.

"MALATYA'NIN ÇOCUĞU SAHİP ÇIKMIYOR" Mevcut yönetimin, Yeni Malatyaspor'u sıfır borçla teslim aldığını, şu anda ise kulübün çekilen krediler ile yönetildiğini de ileri süren Salik, "Şu anki mevcut yönetim kurulundan hiç kimsenin kulübe maddi katkısı bulunmuyor. Yıllar önce Malatya'yı terk etmiş ve İstanbul'da yaşayan Malatyalılar, takımımız oradan nasıl yönetecek, nasıl katkı sağlayacaklar? Süper Lig'de bulunan Anadolu takımları ve büyük takımlar kendi gençlerini, kendi öz evlatlarını oynatırken, Malatyaspor bu ligde 1 futbolcu bile oynatmıyor. Neden Malatya'nın çocuğuna sahip çıkılmıyor" dedi. Son kongrede kulübün borcunun 23 milyon TL olarak açıklandığını ifade eden Salik, şunları söyledi: "Mevcut yönetim, sportif olarak başarılı ancak mali açıdan başarısızdır. Her şeyi Büyükşehir Belediyemize yaptırdılar. Bu sezon satılan oyunculardan gelen gelirin dışında 77 milyon TL gelir var. Halen bu kadar gelire rağmen Yeni Malatyaspor'umuz borçlu mudur? Maç gelirleri ve Ziraat Türkiye Kupası gelirleri hariç. Geçen sene Yeni Malatyaspor'a seçilen yöneticilerden istifa edenler oldu. 'Neden istifa ettiler' diye kendilerine soruyorlardır umarım. Mevcut yönetim seçildiği günden bugüne kadar belediyeden ne kadar destek aldı, kendi cebinden ne kadar harcadı bunlar bilinmiyor. Yeni Malatyaspor kulübümüz bunca yıl Malatya'da bulunan diğer branşlara ne katkıda bulundu?