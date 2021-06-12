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Adil Gevrek ayrılığı açıkladı: "1,5 milyon euroya Amerika'ya veriyoruz"

12.06.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yıllık olağan mali genel kurul toplantısında kulübün ekonomik durumundan bahsederken Hadebe'nin büyük ihtimalle Amerika'ya transfer olacağını da söyledi.

Adil Gevrek ayrılığı açıkladı: "1,5 milyon euroya Amerika'ya veriyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbol üzerindeki olumsuzluklarından bahsederek, diğer kulüpler gibi Yeni Malatyaspor'un da mali açıdan etkilediğini belirtti.

Gevrek, kulübün borçlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Geçen senenin mali kongresinde açıkladığımız borcumuz 61 milyon. 2020-2021 sezonunda borcumuz kısa vadede 55 milyon, uzun vadede 20 milyon ve yaklaşık 75 milyon borcumuz var. Geçin yıl pandemiden dolayı mart ayından hazirana kadar ara verilmişti. Yayın gelirimizden ciddi şekilde ödemeler durmuştu, ödemelerde zorlandığımız bir yıl olmuştu. Borcumuz net 75 milyon lira. FIFA'da 3 tane de dosyamız var, bu dosyalar daha sonuçlanmadı. Açıklanan herhangi bir dosya olmadığı için oradaki borcumuz net değil."

"EN AZ BORCU OLAN 5 KULÜP ARASINDAYIZ"

Adil Gevrek, kulübün mali durumundan bahsederek, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de diğer takımlara baktığımız zaman 75 milyon borcumuz var dediğimizde, 'arkadaşlar 75 milyon Süper Lig'deki bir takım için borç mu' diyorlar. Diğer takımların 400-300-200 milyon, beraber rekabet ettiğimiz takımların ciddi borçları var. 'Ekonomik dengeleri sağlamalıyız' diyoruz ve 7 yıldır, son 2 yıl hariç borçsuz getirdik. Sadece yayıncı kuruluşun gelirleriyle bir takımın Süper Lig'de dönmesi imkansız. Zaman zaman Malatya Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Bu güne kadar Afrika'da diğer ülkelerden genç oyuncuları bularak, 50 bin dolar bonservisle alarak, 2 milyon dolara satarak, kulübümüzü yaşatmaya gayret ediyoruz. En az borcu olan ilk 5 kulübün arasındayız."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Kulüpten ayrılan oyuncuların ücretleriyle ilgili ise Gevrek, "Bizim her şeyimizi şeffaf, biz Azubuike'yi 2 milyon avroya sattık ve yaklaşık 6 ay bunu açıklamadık. Yaptığımız protokol gereği iki kulüp bunu 6 ay açıklamayacaktı. Youssuf'u 2 milyon 150 bin avroya sattık. Bugün Hadebe'yi konuşuyoruz, yüzde 99 bitti, 1,5 milyon avroya Amerika'ya veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından raporların ibrasına geçildi, oylamada bütün raporlar okunarak kabul edildi.

Kongrede kulübün 2020-2021 sezonu gelir ve gider tablosu 188 milyon lira olarak açıklandı.

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