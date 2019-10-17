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Adil Rami'den asker selamı eleştirilerine sert tepki!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.10.2019 21:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Adil Rami, asker selamı pozundan dolayı yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami'nin sarı-lacivertli takıma transfer olduğu gün verdiği asker selamı pozunu Instagram profil fotoğrafına taşıması ülkesinde gündem oldu. 33 yaşındaki savunmacı bir video yayınlayarak, tepkilere sert yanıt verdi.

Tecrübeli oyuncu, "Herkese merhaba... Bugün Fransız medyasında Instagram profil fotoğrafımla ilgili yapılan yorumlar hakkında konuşmak için ufak bir video hazırladım. Size çok açıkça şunu söylemek istiyorum ki beni bırakın, peşimi bırakın. Beni gerçekten yoruyorsunuz. Bu yaptığınız çılgınlık. Söz konusu fotoğraf, iki aydan daha uzun bir süre önce çekildi. Yani Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladığım zaman... Ben de bunu bir buçuk ay evvel profil fotoğrafı yaptım. Tamam mı? Dolayısıyla artık yayınladığım bu fotoğraf üzerine artık bir şey yapamam. Nokta. Yapılanlar, beni gerçekten yoruyor. Gülümsememi korumak istiyorum. Beni yoruyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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