Adil Rami'den flaş Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve Rusya Ligi takımlarından Sochi'ye transfer olan Adil Rami, önemli itiraflarda bulundu.
Katar'dan da teklif aldığını söyleyen Rami, "Farklı kulüplerden teklifler aldım, Ruslardan da teklifler vardı. Katar'dan da istediler ancak ben futbol oynamayı seviyorum. Sochi'den teklif geldiğinde 5 dakika düşündüm, ben savaşçıyım ve rekabeti severim dedim. En iyi performansımı göstereceğim." ifadelerini kullandı.
Yeni kulübünde mutlu olduğunu vurgulayan 34 yaşındaki futbolcu, "Sochi'ye geldiğim için çok mutluyum. Artık geçmişi düşünmüyorum, önüme bakıyorum. Umarım taraftarları ve takımı memnun ederim. Sochi güzel bir şehir, bana Kaliforniya'yı hatırlatıyor." dedi
Fenerbahçe kararını alırken çok zorlandığını söyleyen tecrübeli savunmacı, "Kariyerimdeki en zor an, Fenerbahçe'ye gitme kararı aldığım andı. Herkes, Rusya'daki Dünya Kupası sonrasında benden daha iyi şeyler bekliyordu." diye konuştu.
Kalkavan'ın Kayserispor ve Göztepe maçları
Kiralık oyuncu transferine kısıtlama
G.Saray'dan derbi sonrası flaş karar
PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye ceza
İşte Ersun Yanal ve Deniz Türüç'ün cezası
Tahkim'den Beşiktaş'a ret
O futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Ali Koç'tan flaş karar
Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor
Derbi sonrası G.Saraylı Falcao'ya teklif
Lewa'dan kötü haber
Trabzon'da Sörloth için bunu da yaptılar
Okuyucu Yorumları 1 yorum