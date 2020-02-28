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Adil Rami'den flaş Fenerbahçe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.02.2020 20:32 | Son Güncelleme

Rusya Ligi takımlarından Sochi forması giyen Adil Rami, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Adil Rami'den flaş Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve Rusya Ligi takımlarından Sochi'ye transfer olan Adil Rami, önemli itiraflarda bulundu.

"KATAR'DAN DA TEKLİF GELDİ"

Katar'dan da teklif aldığını söyleyen Rami, "Farklı kulüplerden teklifler aldım, Ruslardan da teklifler vardı. Katar'dan da istediler ancak ben futbol oynamayı seviyorum. Sochi'den teklif geldiğinde 5 dakika düşündüm, ben savaşçıyım ve rekabeti severim dedim. En iyi performansımı göstereceğim." ifadelerini kullandı.

"SOCHI'DE ÇOK MUTLUYUM"

Yeni kulübünde mutlu olduğunu vurgulayan 34 yaşındaki futbolcu, "Sochi'ye geldiğim için çok mutluyum. Artık geçmişi düşünmüyorum, önüme bakıyorum. Umarım taraftarları ve takımı memnun ederim. Sochi güzel bir şehir, bana Kaliforniya'yı hatırlatıyor." dedi

"KARİYERİMİN EN ZOR ANI; FENERBAHÇE"

Fenerbahçe kararını alırken çok zorlandığını söyleyen tecrübeli savunmacı, "Kariyerimdeki en zor an, Fenerbahçe'ye gitme kararı aldığım andı. Herkes, Rusya'daki Dünya Kupası sonrasında benden daha iyi şeyler bekliyordu." diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen daha ilerdeki adama topu atamadın ya ıkıkere adamın üstünden paso veremedın 2. sınde gol yedirdin ya bunlar konusarak resmen kendılerını lafta satıolar ya hayret bişey döküldü adam halen neler dio
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