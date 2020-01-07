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  4. Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılıyor iddiası

Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılıyor iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.01.2020 19:20 | Son Güncelleme

Fransız medyası Adil Rami'nin forma şansı bulamaması nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini öne sürdü.

Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılıyor iddiası

Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılabilir. Fransız medyası deneyimli futbolcunun ayrılık talebini yönetime ilettiğini iddia etti.

RMC Sport'un haberine göre sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Adil Rami, sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılık isteğini yönetime iletti. Deneyimli futbolcuyla bağların kopabileceği konuşuluyor.

Sezon başında Marsilya'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan 34 yaşındaki futbolcu bu sezon yalnızca 4 maçta süre aldı. Türkiye Kupası'nda üç maçta görev yapan Rami, Süper Lig'de ise yalnızca 45 dakika süre aldı.

2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa kadrosunda yer alan Adil Rami geçmişte Marsilya, Sevilla, Milan, Valencia ve Lille formaları giydi.

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