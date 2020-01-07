Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılıyor iddiası

Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılabilir. Fransız medyası deneyimli futbolcunun ayrılık talebini yönetime ilettiğini iddia etti.
RMC Sport'un haberine göre sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Adil Rami, sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılık isteğini yönetime iletti. Deneyimli futbolcuyla bağların kopabileceği konuşuluyor.
Sezon başında Marsilya'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan 34 yaşındaki futbolcu bu sezon yalnızca 4 maçta süre aldı. Türkiye Kupası'nda üç maçta görev yapan Rami, Süper Lig'de ise yalnızca 45 dakika süre aldı.
2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa kadrosunda yer alan Adil Rami geçmişte Marsilya, Sevilla, Milan, Valencia ve Lille formaları giydi.
Beşiktaş'a transferde büyük çalım!
F.Bahçe'ye transferde kötü haber
FIFA'dan Türk takımına transfer yasağı
''29. şampiyonluğa inanıyoruz''
Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe derbisi, Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması
Messi'ye büyük şok
Albayrak öyle bir gaf yaptı ki...
Lider Inter, Napoli'yi de devirdi
De Rossi'den tarihi karar
Ağaoğlu'dan flaş Talisca açıklaması
Saracchi'nin G.Saray forması ile ilk sözleri
İlk yarının en iyisi Lewandowski
Trabzon'un sorunu kontenjan
Türk teknik adam Almanya'yı sallıyor
'Sakatlığım olmasa farklı konuşuyorduk'
''Avrupa'dan birçok takım onu takip ediyor''
Okuyucu Yorumları 0 yorum