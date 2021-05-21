Adil Rami'nin gözyaşları

Portekiz'de Boavista forması giyen Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Adil Rami maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Portekiz Ligi'nin son haftasında Boavista, Gil Vicente'nin konuğu oldu. Bu maç öncesinde küme düşme tehlikesi yaşayan Boavista'nın kazanmaktan başka şansı yoktu. 1-0 geriye düştüğü maçta Yusupha Njie'nin golleriyle 2-1 kazanan Boavista aldığı galibiyetin ardından kümede kaldı.

Sezon başında Boavista'ya imza atan Adil Rami takımı kümede kaldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Fransız futbolcu, "Ben Portekizli ya da Boavistalı değilim. Ancak kulübü ve taraftarların kalbini iyi biliyordum. Sakatlıktan sonra benim için zor bir yıldı. Bana güvenenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Bu sezon 22 maça çıkan 35 yaşındaki savunmacı 2019 yazında Fenerbahçe'ye imza atarken beklentilerin altında kalmıştı. Ligin ilk yarısına kadar yalnızca 1 lig maçına çıkan Rami kış transfer döneminde Rus ekibi Sochi'nin yolunu tuttu ancak orada da forma giyemedi.

