Adım adım akıllı şehir İnegöl’e

İnegöl Belediyesi’nin 2019 yılının değerlendirildiği ve 2020 hedeflerinin kamuoyu ile paylaşıldığı değerlendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Gelecekte elektronik denetim sistemlerini, hatalı parklanmaları yakalayan kamera sistemlerini, hava kirliliği ile ilgili veri toplayan sensörleri, atık toplamada konteynerlerin doluluk oranlarını bizlere bildiren sensörlerin hayata geçtiğini de göreceğiz. Teknolojik altyapı kurulumunu gerçekleştirdiğimizde de akıllı şehir uygulamasını adım adım gerçekleşmesini bu şehirde dönüştüğünü hep birlikte görüyor olacağız” dedi.

İnegöl Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısını geçen yıl seçim dönemi olması nedeniyle gerçekleştirmemişti. Toplantıya Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP’li meclis üyeleri ile daire müdürleri katıldı. 2019 yılında yapılan tüm projeler ve faaliyetlerin değerlendirilip 2020 yılına ilişkin de hedeflerin açıklandığı toplantıda, tüm müdürlükler yıllık faaliyetlerini sırasıyla sundu.

2019 yılı değerlendirme toplantısı, Belediye Başkanı Alper Taban’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Taban, “Bugün 2019 yılının değerlendirmesini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ne ektiğimizi, neler biçtiğimizi görmüş olacağız. Bununla birlikte 2020 yılı içerisinde de neler yapmak istediğimizi, neler planladığımızı sizler ve kamuoyu ile paylaşmış olacağız” dedi.

2020 yılıyla birlikte İnegöl Belediyesi’nin kuruluşunun 150’nci yılına ulaşıldığını da hatırlatan Taban, “Dolayısıyla 1870’te başlayan serüven bugünlere kadar gelmiş. Buna sadece belediyecilik anlamında da bakmamak lazım. Şehrimiz pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, beraberinde bu gerçekleşen süreçlerde de kendini sürekli geliştirmiş, yenilemiş, insanlığa hizmet kazandırmış, her zaman gözde bir şehir olmuş. Böyle bir şehirde yaşadığımız için kendimi şanslı olarak addediyorum. Beraberinde pek çok belediye başkanımız görevler almışlar. Ben huzurlarınızda her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben gücümüzün geçmişimizde saklı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben geçmişin şifrelerini, parolalarını çözebilirsek geçmişimizden alacağımız güçle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.