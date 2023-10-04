MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. ADIM FARAH 16. BÖLÜM İZLE! FOX TV Adım Farah dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

ADIM FARAH 16. BÖLÜM İZLE! FOX TV Adım Farah dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

04.10.2023 18:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Bir süredir sezon arasında olan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile ekranlara geri döndü. Adım Farah dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış ve Feyyaz Duman gibi isimler yer alıyor. Dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Adım Farah dizisi son bölümde neler oldu?

Adım Farah 16. bölümü için geri sayım devam ediyor. Geçen sezon FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Her her çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinin başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek yer alıyor. Peki, Adım Farah yeni bölüm ne zaman? İşte Adım farah dizisi 16. bölüme dair detaylar...

ADIM FARAH YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Adım Farah her çarşamba akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Adım Farah dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

adım farah 16.

ADIM FARAH SON BÖLÜM ÖZETİ

Adım Farah dizisinin on beşinci bölümünde;
Behnam, kendisini öldürmeye teşebbüs eden Farah’ı nihayet bulmuştur. Peki, ya Kerimşah? Farah’ın üstüne titrediği bu küçük çocuk kendi oğlu mudur? Behnam önce bundan emin olmak ister. Daha sonra kendisini terk eden, başka bir adamla evli olduğunu öğrendiği Farah’a tabii ki ölümlerden ölüm beğendirecek, ona acıların en büyüğünü yaşatmak isteyecektir.

adım farah on beş

ADIM FARAH 16. BÖLÜMÜ İZLE!

Adım Farah dizisinin 16. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi İnternet sayfası üzerinden de izlenebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu Amerika'da acil ameliyata alındı! Ünlü oyuncu Amerika'da acil ameliyata alındı!
Acun Ilıcalı ile el sıkışmıştı! Demet Akalın'ın partneri belli olduAcun Ilıcalı ile el sıkışmıştı! Demet Akalın'ın partneri belli oldu
Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali olay olduYüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali olay oldu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.