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ADIM FARAH 18. BÖLÜM İZLE! FOX TV Adım Farah dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

18.10.2023 19:08 | Son Güncelleme:
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Adım Farah yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Bir süredir sezon arasında olan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile ekranlara geri döndü. Adım Farah dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış ve Feyyaz Duman gibi isimler yer alıyor. Dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Adım Farah dizisi son bölümde neler oldu?

Adım Farah 18. bölümü için geri sayım devam ediyor. Geçen sezon FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Her her çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinin başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek yer alıyor. Peki, Adım Farah yeni bölüm ne zaman? İşte Adım farah dizisi 18. bölüme dair detaylar...

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ADIM FARAH YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Adım Farah her çarşamba akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Adım Farah dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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ADIM FARAH SON BÖLÜM ÖZETİ

Adım Farah dizisinin 17. bölümünde;
Adım Farah 16. bölümü için geri sayım devam ediyor. Geçen sezon FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Her her çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinin başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek yer alıyor. Peki, Adım Farah yeni bölüm ne zaman? İşte Adım farah dizisi 16. bölüme dair detaylar...

adım farah 18. bölüm

ADIM FARAH 18. BÖLÜMÜ İZLE!

Adım Farah dizisinin 18. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi İnternet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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