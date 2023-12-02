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ADIM FARAH 23. BÖLÜM İZLE! Adım Farah son bölümde neler olacak? Fox TV yayın akışı

02.12.2023 19:24 | Son Güncelleme:
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Adım Farah 22. bölüm Fox TV canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolde olduğu Adım Farah'ın yayın günü değişmişti. Dizinin izleyicileri yeni yayın gününü araştırıyor. Peki, Adım Farah ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte ADIM FARAH 22. BÖLÜM İZLE ekranı ve Fox TV yayın akışı...

Adım Farah dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fox TV'nin büyük ümitlerle yayın hayatına başlattığı dizisi Adım Farah, reyting sonuçlarında beklentiyi tam karşılayamadı. İlk etapta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yayın gününde değişikliğe gidildi. İşte Adım Farah hangi gün oynuyor sorusunun yanıtı ve Adım Farah 22. bölüm izle ekranı...

ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Adım Farah dizisi artık her hafta cumartesi günleri izleyiciyle buluşacak. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah, saat 20.00'de Fox TV'de yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

ADIM FARAH 22. BÖLÜM ÖZETİ

Birbirlerini öldürmenin eşiğinde olan Tahir ve Mehmet nihayet kardeş olduklarını öğrenirler. Ancak her şeyden habersiz olan Tahir'in bu gerçeği kabullenmesi daha zor olacaktır. Behnam'ın amcasıyla ilgili planını öğrenen Tahir ve Farah, Mahmodu'u hastaneden kaçırır. Bunun üzerine Behnam öfkeden deliye döner ve Farah'a tehditte bulunur. Farah'ın masumiyetini ispatlayıp annesini kurtarabilmesi için, babasını öldüren adamı bir an önce iyileştirmekten başka şansı yoktur.

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ADIM FARAH 23. BÖLÜM İZLE!

Farah ve Tahir, Kerimşah'ın yeniden ilik nakline ihtiyacı olduğunu Behnam'a inandırır. Ama sonrasında Farah ve Tahir için işler hiç de kolay olmayacaktır. Mehmet üzerine atılan iftiradan sıyrılıp masumiyetini ispat etmek için kardeşi Tahir'le iş birliği yapar. Bu iş birliği sonrası Mehmet polisliğe geri döner fakat emniyette iki kardeşi kötü bir sürpriz beklemektedir.

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Şahane Hayatım
15:00 Hudutsuz Sevda
17:00 Yabani
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
00:00 Kirli Sepeti
02:45 Şahane Hayatım
04:30 Senden Daha Güzel
05:45 Bay Yanlış

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