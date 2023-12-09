ADIM FARAH 24. BÖLÜM İZLE! Adım Farah hangi gün, saat kaçta? Fox TV yayın akışı

Adım Farah dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fox TV'nin büyük ümitlerle yayın hayatına başlattığı dizisi Adım Farah, reyting sonuçlarında beklentiyi tam karşılayamadı. İlk etapta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yayın gününde değişikliğe gidildi. İşte Adım Farah hangi gün oynuyor sorusunun yanıtı ve Adım Farah 24. bölüm izle ekranı...

ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Adım Farah dizisi artık her hafta cumartesi günleri izleyiciyle buluşacak. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah, saat 20.00'de Fox TV'de yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

ADIM FARAH 23. BÖLÜM ÖZETİ

Farah ve Tahir, Kerimşah'ın yeniden ilik nakline ihtiyacı olduğunu Behnam'a inandırır. Ama sonrasında Farah ve Tahir için işler hiç de kolay olmayacaktır. Mehmet üzerine atılan iftiradan sıyrılıp masumiyetini ispat etmek için kardeşi Tahir'le iş birliği yapar. Bu iş birliği sonrası Mehmet polisliğe geri döner fakat emniyette iki kardeşi kötü bir sürpriz beklemektedir.

ADIM FARAH 24. BÖLÜM İZLE!

Farah, uzun yıllardır öldü bildiği annesine kavuşur. Bu buluşmanın mutluluğu kadar oğlunun yanında olmamasının derin üzüntüsünü de aynı anda yaşar. Perihan kızı Gönül'le birlikte yeni bir başlangıç yapmak isterken Orhan beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Behnam, Tahir'in geçmişten gelen bütün düşmanlarını toplayarak bir insan avı başlatır. Tahir'in en azılı düşmanı Yılmaz ise bütün dengeleri değiştirecek güçtedir.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Adım Farah

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

00:00 Kirli Sepeti

02:45 Hudutsuz Sevda

05:00 Kefaret

06:00 Bay Yanlış







