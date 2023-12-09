MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. ADIM FARAH 24. BÖLÜM İZLE! Adım Farah hangi gün, saat kaçta? Fox TV yayın akışı

ADIM FARAH 24. BÖLÜM İZLE! Adım Farah hangi gün, saat kaçta? Fox TV yayın akışı

09.12.2023 19:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah 24. bölüm Fox TV canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolde olduğu Adım Farah'ın yayın günü değişmişti. Dizinin izleyicileri yeni yayın gününü araştırıyor. Peki, Adım Farah ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte ADIM FARAH 24. BÖLÜM İZLE ekranı ve Fox TV yayın akışı...

Adım Farah dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fox TV'nin büyük ümitlerle yayın hayatına başlattığı dizisi Adım Farah, reyting sonuçlarında beklentiyi tam karşılayamadı. İlk etapta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yayın gününde değişikliğe gidildi. İşte Adım Farah hangi gün oynuyor sorusunun yanıtı ve Adım Farah 24. bölüm izle ekranı...

ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Adım Farah dizisi artık her hafta cumartesi günleri izleyiciyle buluşacak. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah, saat 20.00'de Fox TV'de yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

ADIM FARAH 23. BÖLÜM ÖZETİ

Farah ve Tahir, Kerimşah'ın yeniden ilik nakline ihtiyacı olduğunu Behnam'a inandırır. Ama sonrasında Farah ve Tahir için işler hiç de kolay olmayacaktır. Mehmet üzerine atılan iftiradan sıyrılıp masumiyetini ispat etmek için kardeşi Tahir'le iş birliği yapar. Bu iş birliği sonrası Mehmet polisliğe geri döner fakat emniyette iki kardeşi kötü bir sürpriz beklemektedir.

ezgif.com-webp-to-jpg (2)

ADIM FARAH 24. BÖLÜM İZLE!

Farah, uzun yıllardır öldü bildiği annesine kavuşur. Bu buluşmanın mutluluğu kadar oğlunun yanında olmamasının derin üzüntüsünü de aynı anda yaşar. Perihan kızı Gönül'le birlikte yeni bir başlangıç yapmak isterken Orhan beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Behnam, Tahir'in geçmişten gelen bütün düşmanlarını toplayarak bir insan avı başlatır. Tahir'in en azılı düşmanı Yılmaz ise bütün dengeleri değiştirecek güçtedir.

ezgif.com-webp-to-jpg (1)

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Adım Farah
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
00:00 Kirli Sepeti
02:45 Hudutsuz Sevda
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nazmiye'den Müge Anlı'ya şok sözler!Nazmiye'den Müge Anlı'ya şok sözler!
Yargı'nın yıldızı baba oldu! Bebeğinin ismi bakın ne olduYargı'nın yıldızı baba oldu! Bebeğinin ismi bakın ne oldu
Sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu!Sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu!
Anahtar Kelimeler:
fox tv yayın akışı Adım Farah ne zaman başlıyor adım farah ele gününde
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'den o sözlere tepki gelmişti! Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi!

Devlet Bahçeli'den o sözlere tepki gelmişti! Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi!

Sokak köpeği dehşeti sonrası Yavaş'tan açıklama: Onlar da elini taşın altına koysun

Sokak köpeği dehşeti sonrası Yavaş'tan açıklama: Onlar da elini taşın altına koysun

Seyyanen zam yeni emekli memurun maaşına yansımayacak

Seyyanen zam yeni emekli memurun maaşına yansımayacak

Nazmiye'den Müge Anlı'ya şok sözler!

Nazmiye'den Müge Anlı'ya şok sözler!

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi tepki çeken hareket!

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi tepki çeken hareket!

Son anket paylaşıldı! Dikkat çeken sonuçlar, işte ankette ilk sırada yer alan parti

Son anket paylaşıldı! Dikkat çeken sonuçlar, işte ankette ilk sırada yer alan parti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.