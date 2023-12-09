ADIM FARAH 24. BÖLÜM İZLE! Adım Farah hangi gün, saat kaçta? Fox TV yayın akışı

Adım Farah dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fox TV'nin büyük ümitlerle yayın hayatına başlattığı dizisi Adım Farah, reyting sonuçlarında beklentiyi tam karşılayamadı. İlk etapta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yayın gününde değişikliğe gidildi. İşte Adım Farah hangi gün oynuyor sorusunun yanıtı ve Adım Farah 24. bölüm izle ekranı...
Adım Farah dizisi artık her hafta cumartesi günleri izleyiciyle buluşacak. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah, saat 20.00'de Fox TV'de yeni bölümleri ile ekrana geliyor.
Farah ve Tahir, Kerimşah'ın yeniden ilik nakline ihtiyacı olduğunu Behnam'a inandırır. Ama sonrasında Farah ve Tahir için işler hiç de kolay olmayacaktır. Mehmet üzerine atılan iftiradan sıyrılıp masumiyetini ispat etmek için kardeşi Tahir'le iş birliği yapar. Bu iş birliği sonrası Mehmet polisliğe geri döner fakat emniyette iki kardeşi kötü bir sürpriz beklemektedir.
Farah, uzun yıllardır öldü bildiği annesine kavuşur. Bu buluşmanın mutluluğu kadar oğlunun yanında olmamasının derin üzüntüsünü de aynı anda yaşar. Perihan kızı Gönül'le birlikte yeni bir başlangıç yapmak isterken Orhan beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Behnam, Tahir'in geçmişten gelen bütün düşmanlarını toplayarak bir insan avı başlatır. Tahir'in en azılı düşmanı Yılmaz ise bütün dengeleri değiştirecek güçtedir.
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Adım Farah
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
00:00 Kirli Sepeti
02:45 Hudutsuz Sevda
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış