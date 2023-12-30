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ADIM FARAH 27. BÖLÜM İZLE! Adım Farah final ne zaman, bu akşam yeni bölüm var mı? Son bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

30.12.2023 19:54 | Son Güncelleme:
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Adım Farah 26. bölüm Fox TV canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolde olduğu Adım Farah'ın yayın günü değişmişti. Dizinin izleyicileri yeni yayın gününü araştırıyor. Peki, Demet Özdemir ve Engin Akyürek'li Adım Farah hangi gün yayınlanıyor? İşte ADIM FARAH 26. BÖLÜM İZLE ekranı ve Fox TV yayın akışı...

Adım Farah 26. bölüm Fox TV canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolde olduğu Adım Farah'ın yayın günü değişmişti. Dizinin izleyicileri yeni yayın gününü araştırıyor. Peki, Demet Özdemir ve Engin Akyürek'li Adım Farah hangi gün yayınlanıyor? İşte ADIM FARAH 26. BÖLÜM İZLE ekranı ve Fox TV yayın akışı...

ADIM FARAH HANGİ GÜN YAYINLANIYOR, SAAT KAÇTA?

Adım Farah dizisi artık her hafta cumartesi günleri izleyiciyle buluşacak. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah, saat 20.00'de Fox TV'de yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

ADIM FARAH 26. BÖLÜM ÖZETİ

Tüm çabasına rağmen Mehmet ve diğer polislerin kıskacından kurtulamayan Tahir'in abisiyle yüzleşmekten başka çaresi kalmamıştır. Aradığı suçlunun Tahir olduğunu öğrenen Mehmet'in dünyası başına yıkılır. Mehmet, Tahir'i emniyete götürdüğü sırada gerçekleşen sürpriz bir ziyaret ile iki kardeş arasındaki gerilim beklenmedik bir boyuta taşınır.

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ADIM FARAH 27. BÖLÜM İZLE!

Mehmet'in komaya girmesi sebebiyle hapise giren Tahir, özgürlüğüne kavuştuğunda bambaşka bir Farah'la karşılaşır. Behnam tarafından kıskıvrak yakalanan Farah, Behnam'dan ve yapabileceklerinden ölümüne korkarak Tahir'i boşanmak istediğine ikna etmeye çalışır. Çocukluğundan beri kendisine acımasız davranan, onu bir canavara çeviren hayat; Tahir için Farah ve oğlu sayesinde bir süreliğine iyi gitmiş, sanki bahtı yüzüne gülmüştür. Huzurlu bir evin, mutlu bir ailenin, kendisini seven bir kadının düşüdür bu. Tahir bu düşün yok olmaması için mücadele verir.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:20 Ekonomi Arası

12:15 Kamera Arkası

12:45 Yabani

14:45 Şahane Hayatım

16:45 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

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