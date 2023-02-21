Adım Farah dizisi ne zaman başlıyor? Adım Farah dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Geri sayım başladı

FOX ekranlarında yayınlanması beklenen Adım Farah dizisinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu dizinin hikayesi Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur tarafından yazılıyor. Peki Adım Farah dizisi ne zaman başlıyor? Adım Farah dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adım Farah 1 Mart Çarşamba günü FOX TV ekranlarında olacak.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Dizide Demet Özdemir Farah, Engin Akyürek ise Tahir Lekesiz rolüne hayat verecek.

Ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir

Engin Akyürek

Fırat Tanış

Senan Kara

Lale Başar

Oktay Çubuk

Mustafa Avkıran

Ali Sürmeli



