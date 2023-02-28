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Adım Farah dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Adım Farah dizisi konusu, oyuncuları ve isimleri

28.02.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Adım Farah çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan dizide ünlü isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Recai Karagöz oturuyor. Peki, Adım Farah dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Adım Farah dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Adım Farah dizisi konusu, oyuncuları ve isimleri

Adım Farah dizisi konusu ve oyuncuları için araştırmalar hız kazandı. Adım Farah yarın akşam ilk bölümü ile yayınlanacak. Fox TV’de ekrana gelecek olan Adım Farah’ın oyuncuları arasında yer alan Demet Özdemir Farah karakterine, Engin Akyürek ise Tahir karakterine hayat veriyor.

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU

Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır. Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.

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Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır.
Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.

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ADIM FARAH DİZİSİ OYUNCULARI

Adım Farah dizisi oyuncuları arasında Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi isimler bulunuyor.

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Demet Özdemir - Farah Erşadi
Engin Akyürek - Tahir Lekesiz
Fırat Tanış - Mehmet Koşaner
Ali Sürmeli - Orhan Koşaner
Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı
Senan Kara - Vera Akıncı
Lale Başar - Perihan Koşaner
Oktay Çubuk - Kaan Akıncı
Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner
Rastin Paknahad - Kerimşah

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