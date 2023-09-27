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Adım Farah'ın Akbar'ı Burak Tamdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Burak Tamdoğan hangi dizilerde rol aldı?

27.09.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah dizisinde Akbar rolünü canlandıran Burak Tamdoğan'ın hayatına dair detaylar merak edildi. Bir süredir sezon arasında olan Adım Farah dizisi 15. bölümü ile ekranlara geri dönüyor. Dizinin ikinci sezonuna dahil olan yeni isimlerden biri de Burak Tamdoğan oldu. Peki, Adım Farah'ın Akbar'ı Burak Tamdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Burak Tamdoğan hangi yapımlarda rol aldı?

Burak Tamdoğan, Adım Farah dizisine Akbar rolüyle dahil oldu. Geçen sezon FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Diziye yeni katılan oyunculardan biri olan Burak Tamdoğan hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başladı. İşte Burak Tamdoğan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar...

BURAK TAMDOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1971 yılında Ankara'da doğan oyuncu 1989 - 1996 yıllarında ODTÜ Psikoloji Bölümünde, 1996 - 2001 yıllarında ise Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okudu. Üniversitede okuduğu dönemde Ankara Sanat Tiyatrosu ve başka tiyatrolarda hem oyuncu, hem de yönetmen olarak çalıştı. Çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde rol alan oyuncu, 2007'de Parmaklıklar Ardında isimli dizide Osman, Karayılan dizisinde ise Tarık Bey karakterini canlandırdı. 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı Komiser Hüseyin rolü ile büyük beğeni kazandı. 2018-2019 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Elimi Bırakma dizisinde Azmi karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kırmızı Oda dizisinde rol aldı.

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ROL ALDIĞI YAPIMLAR

FİLM

2006: Beynelmilel (Üsteğmen Samet)
2008: Ayakta Kal (Tekin Öğretmen)
2008: Sıcak (Bekir)
2011: Geriye Kalan (Mustafa)
2013: Fried Chicken (Bedri)
2017: Şansımı Seveyim (Kör Hafız)
2018: Kafalar Karışık (Kazım)

DİZİ

1993: Ferhunde Hanımlar
2000: Bizim Evin Halleri
2004: Avrupa Yakası (konuk oyuncu)
2005: Beşinci Boyut (Adnan)
2005: Erkek Tarafı (Mehmet)
2006: Adak (Hasan)
2007: Hakkını Helal Et (Recep)
2007: Karayılan (Tarık Bey)
2007: Mahşer-Nabucco'nun Zehri (Tevfik)
2007: Parmaklıklar Ardında (Osman Zeybek)
2008: Elif (Ekrem)
2008: Kollama (Menderes)
2008: Küçük Kadınlar (Mustafa Gezici)
2009: Hanımın Çiftliği (Komutan)
2009: Nefes (Yaman)
2010: Geniş Aile (Nebil)
2012: Yamak Ahmet (Emin Usta)
2013: En Uzun Yüzyıl
2013: Farklı Desenler "Feride" (Yıldırım/Engin)
2014: Kara Para Aşk (Hüseyin Demir)
2015: Analar ve Anneler (Salih Ağa)
2016: Göç Zamanı (Bilal)
2016: Kaçın Kurası (Asım)
2017: Bu Şehir Arkandan Gelecek (Tekin Mirkelamoğlu)
2018: Elimi Bırakma (Azmi)
2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehabettin Paşa)
2020: Hercai (Filibos)
2020: Kırmızı Oda (Musa Aslandoğan)
2020: Ya İstiklal Ya Ölüm (Fevzi Çakmak)
2020: Çatı Katı Aşk (Filozof Emin)
2021: Kazara Aşk (Dursun)
2022: Tarihin Efsaneleri (Aetius)
2023: Kuruluş Osman (Germiyanoğlu Yakup bey)
2023: Küçük Dahi: İbn-i Sina (Hekim Kuşyar)
2023-: Adım Farah (Akbar)

TİYATRO OYUNLARI
Rol aldığı oyunlar
1997: Resimli Osmanlı Tarihi
1998: Hikayeyi Mahmud Bedrettin
2003: Akıllı, Daha Akıllı, Daha Daha Akıllı Lafontaine Orman Mahkemesinde
2003: Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
2003: Vatan Kurtaran Saban
2004: Savaşa Hoşgeldiniz
2005: Maymun Oswald
2005: Çıkışyoklandı Cumhuriyeti
2006: Meddah
2007: Ne Ala Temaşa
2008: Kayıp Oyun
2009: Bir Zamanlar
2010: Yönetmenin Seçimi
2013: Olay Rusya'da Geçiyor
2016: Davul Tozu
2021: Gabriel'in Düşü


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