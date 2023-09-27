Adım Farah'ın Akbar'ı Burak Tamdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Burak Tamdoğan hangi dizilerde rol aldı?

Burak Tamdoğan, Adım Farah dizisine Akbar rolüyle dahil oldu. Geçen sezon FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Diziye yeni katılan oyunculardan biri olan Burak Tamdoğan hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başladı. İşte Burak Tamdoğan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar...

BURAK TAMDOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1971 yılında Ankara'da doğan oyuncu 1989 - 1996 yıllarında ODTÜ Psikoloji Bölümünde, 1996 - 2001 yıllarında ise Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okudu. Üniversitede okuduğu dönemde Ankara Sanat Tiyatrosu ve başka tiyatrolarda hem oyuncu, hem de yönetmen olarak çalıştı. Çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde rol alan oyuncu, 2007'de Parmaklıklar Ardında isimli dizide Osman, Karayılan dizisinde ise Tarık Bey karakterini canlandırdı. 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı Komiser Hüseyin rolü ile büyük beğeni kazandı. 2018-2019 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Elimi Bırakma dizisinde Azmi karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kırmızı Oda dizisinde rol aldı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

FİLM

2006: Beynelmilel (Üsteğmen Samet)

2008: Ayakta Kal (Tekin Öğretmen)

2008: Sıcak (Bekir)

2011: Geriye Kalan (Mustafa)

2013: Fried Chicken (Bedri)

2017: Şansımı Seveyim (Kör Hafız)

2018: Kafalar Karışık (Kazım)

DİZİ

1993: Ferhunde Hanımlar

2000: Bizim Evin Halleri

2004: Avrupa Yakası (konuk oyuncu)

2005: Beşinci Boyut (Adnan)

2005: Erkek Tarafı (Mehmet)

2006: Adak (Hasan)

2007: Hakkını Helal Et (Recep)

2007: Karayılan (Tarık Bey)

2007: Mahşer-Nabucco'nun Zehri (Tevfik)

2007: Parmaklıklar Ardında (Osman Zeybek)

2008: Elif (Ekrem)

2008: Kollama (Menderes)

2008: Küçük Kadınlar (Mustafa Gezici)

2009: Hanımın Çiftliği (Komutan)

2009: Nefes (Yaman)

2010: Geniş Aile (Nebil)

2012: Yamak Ahmet (Emin Usta)

2013: En Uzun Yüzyıl

2013: Farklı Desenler "Feride" (Yıldırım/Engin)

2014: Kara Para Aşk (Hüseyin Demir)

2015: Analar ve Anneler (Salih Ağa)

2016: Göç Zamanı (Bilal)

2016: Kaçın Kurası (Asım)

2017: Bu Şehir Arkandan Gelecek (Tekin Mirkelamoğlu)

2018: Elimi Bırakma (Azmi)

2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehabettin Paşa)

2020: Hercai (Filibos)

2020: Kırmızı Oda (Musa Aslandoğan)

2020: Ya İstiklal Ya Ölüm (Fevzi Çakmak)

2020: Çatı Katı Aşk (Filozof Emin)

2021: Kazara Aşk (Dursun)

2022: Tarihin Efsaneleri (Aetius)

2023: Kuruluş Osman (Germiyanoğlu Yakup bey)

2023: Küçük Dahi: İbn-i Sina (Hekim Kuşyar)

2023-: Adım Farah (Akbar)

TİYATRO OYUNLARI

Rol aldığı oyunlar

1997: Resimli Osmanlı Tarihi

1998: Hikayeyi Mahmud Bedrettin

2003: Akıllı, Daha Akıllı, Daha Daha Akıllı Lafontaine Orman Mahkemesinde

2003: Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

2003: Vatan Kurtaran Saban

2004: Savaşa Hoşgeldiniz

2005: Maymun Oswald

2005: Çıkışyoklandı Cumhuriyeti

2006: Meddah

2007: Ne Ala Temaşa

2008: Kayıp Oyun

2009: Bir Zamanlar

2010: Yönetmenin Seçimi

2013: Olay Rusya'da Geçiyor

2016: Davul Tozu

2021: Gabriel'in Düşü



