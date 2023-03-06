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Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir, Afra Saraçoğlu'na fark attı!

06.03.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dizisi Adım Farah ile büyük çıkış yakalayan Demet Özdemir rakipleri arasında yer alan Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya’yı adeta solladı. Güzel oyuncu IMDB Starmetre listesinde Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti. İşte listedeki diğer isimler

Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir, Afra Saraçoğlu'na fark attı!

Adım Farah dizisi ile ekranlara geri dönen Demet Özdemir yükselişini sürdürüyor. Dizi Farah karakterini canlandıran ve oyunculuğu çok beğenilen Özdemir IMDB Starmetre listesinde birinci sıraya yerleşti.

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Listede Demet Özdemir'i Can Yaman takip etti. Tuba Büyüküstün ikinci sıraya yerleşirken, Aile dizisi ile ekranlara geri dönen Serenay Sarıkaya dördüncü, Kıvanç Tatlıtuğ ise beşinci oldu.

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Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile yatak sahnesi çok konuşulan güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu 11. sırada yer aldı.

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