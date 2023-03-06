Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir, Afra Saraçoğlu'na fark attı!

Adım Farah dizisi ile ekranlara geri dönen Demet Özdemir yükselişini sürdürüyor. Dizi Farah karakterini canlandıran ve oyunculuğu çok beğenilen Özdemir IMDB Starmetre listesinde birinci sıraya yerleşti.

Listede Demet Özdemir'i Can Yaman takip etti. Tuba Büyüküstün ikinci sıraya yerleşirken, Aile dizisi ile ekranlara geri dönen Serenay Sarıkaya dördüncü, Kıvanç Tatlıtuğ ise beşinci oldu.

Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile yatak sahnesi çok konuşulan güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu 11. sırada yer aldı.





