Adım Farah’ın yıldızı Feyyaz Duman’ın eşi güzelliğiyle büyüledi! "Bu güzellik halis mi"

Çarşamba akşamları yayınlanan Adım Farah dizisinde ünlü oyuncu Feyyaz Duman Behram karakterini canlandırıyor. Kadın dizisinde hayat verdiği Arif karakteriyle hafızalara kazınan Feyyaz Duman’ın eşi güzelliğiyle adeta büyüledi.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek ile Adım Farah’ta sıkça aynı sahnelerde rol alan Feyyaz Duman, daha önce İçerde ve Baraj dizilerinin kadrosunda yer aldı.

40 yaşında olan ünlü isim 2019 yılında nikah masasına oturdu. Feyyaz Duman Zozan Şimşek ile evlendi.

Çifti düğünlerinde o dönem Kadın dizisinde rol alan Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Caner Cindoruk, Gökçe Eyüboğlu da çifti yalnız bırakmadı.

Çiftin fotoğraflarını görenler "Bu güzellik halis mi", "Çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.

Feyyaz Duman'ın rol aldığı yapımlar arasında Oğlum ve Yalancılar ve Mumları da bulunuyor.



