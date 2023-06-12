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Adım Farah’ın yıldızı Feyyaz Duman’ın eşi güzelliğiyle büyüledi! "Bu güzellik halis mi"

12.06.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in paylaştığı Adım Farah yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. Diziye Behram karakteriyle dahil olan Feyyaz Duman’ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü ismin eşi güzelliğiyle dikkat çekti.

Adım Farah’ın yıldızı Feyyaz Duman’ın eşi güzelliğiyle büyüledi! "Bu güzellik halis mi"

Çarşamba akşamları yayınlanan Adım Farah dizisinde ünlü oyuncu Feyyaz Duman Behram karakterini canlandırıyor. Kadın dizisinde hayat verdiği Arif karakteriyle hafızalara kazınan Feyyaz Duman’ın eşi güzelliğiyle adeta büyüledi.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek ile Adım Farah’ta sıkça aynı sahnelerde rol alan Feyyaz Duman, daha önce İçerde ve Baraj dizilerinin kadrosunda yer aldı.

adım-farah-behram-eşi

40 yaşında olan ünlü isim 2019 yılında nikah masasına oturdu. Feyyaz Duman Zozan Şimşek ile evlendi.

feyyaz-duman-eşi

Çifti düğünlerinde o dönem Kadın dizisinde rol alan Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Caner Cindoruk, Gökçe Eyüboğlu da çifti yalnız bırakmadı.

feyyaz-dumanın-eşi

Çiftin fotoğraflarını görenler "Bu güzellik halis mi", "Çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.

feyyaz

Feyyaz Duman'ın rol aldığı yapımlar arasında Oğlum ve Yalancılar ve Mumları da bulunuyor.

adım-farah-behram

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