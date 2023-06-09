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Fiyatı 1698 TL'ye düştü! Samsonite notebook sırt çantasında kaçırılmayacak indirim

09.06.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciyseniz ya da çalışansanız, sık sık seyahatlere çıkıyor ve ekipmanlarınızı yanınızda taşımanız gerekiyorsa yenilikçi tasarımları ve yüksek kaliteli ürünleriyle öne çıkan Samsonite çantalara mutlaka göz atmalısınız. Kısa süreliğine %35'e varan indirimlerle satışta olan Samsonite çantalar içinde en sevilen modellerden biri olan Samsonite KH8-14-001 Notebook Çantası'nı sizin için inceledik. Hazır indirimdeyken bu fırsatı kaçırmayın deriz!

Fiyatı 1698 TL'ye düştü! Samsonite notebook sırt çantasında kaçırılmayacak indirim

Samsonite KH8-14-001 14.1 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası, çift katmanlı tasarımı ile hem askeri hem de sivil havacılık sektöründe kullanılan özel malzemelerden üretilir. Bu sayede çanta oldukça hafif ama aynı zamanda çokça dayanıklıdır. Çanta, rahat kullanımı ile de öne çıkar. Notebook bölmesinin yanı sıra birçok ek bölmesi sayesinde yanınızda olmasına ihtiyaç duyduğunuz tüm ekipmanlarınızı taşımanıza olanak sağlar. Eğer tüm ekipmanlarınızı tek bir çanta içerisinde taşımak istiyorsanız, Samsonite KH8-14-001 14.1 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası'na mutlaka bir şans vermelisiniz. İndirimli fiyatıyla bu kaliteli çantaya sahip olmak için acele edin.

Bir kez alın, ömür boyu kullanın: Samsonite KH8-14-001 14.1 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-06-09T103954.165

Ürün özellikleri

  • Modern ve uniseks tasarım
  • Çekçekli çantalara entegre imkanı sağlayan akıllı kılıf
  • Yumuşak yapıda, rahat ve dayanıklı taşıma kolu ve ayarlanabilir omuz askıları
  • Easy Pass: Kabloların çanta bölmelerinden geçmesine izin vererek elektronik cihazları çıkarmadan şarjda tutar
  • Belge ve kişisel eşyalara uygun iç bölmeler
  • Farklı boyut ve renk seçenekleri

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi bir ürün ve tam olarak göründüğü gibi."

  • "Yüksek işçilik kalitesi. Samsonite'den harika bir dizüstü bilgisayar sırt çantası. USB soketini gerçekten çok seviyorum, böylece bir güç bankasını güvenli bir şekilde saklayabiliyorsunuz. Ayrıca hafif ofis malzemeleri için ek saklama bölmelerini de seviyorum. Fiyat yüksek, ancak sunulan kalite de öyle. 5 yıldız."
Ürünü İncele

Bu içerik 9 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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