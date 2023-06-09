Fiyatı 1698 TL'ye düştü! Samsonite notebook sırt çantasında kaçırılmayacak indirim

Samsonite KH8-14-001 14.1 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası, çift katmanlı tasarımı ile hem askeri hem de sivil havacılık sektöründe kullanılan özel malzemelerden üretilir. Bu sayede çanta oldukça hafif ama aynı zamanda çokça dayanıklıdır. Çanta, rahat kullanımı ile de öne çıkar. Notebook bölmesinin yanı sıra birçok ek bölmesi sayesinde yanınızda olmasına ihtiyaç duyduğunuz tüm ekipmanlarınızı taşımanıza olanak sağlar. Eğer tüm ekipmanlarınızı tek bir çanta içerisinde taşımak istiyorsanız, Samsonite KH8-14-001 14.1 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası'na mutlaka bir şans vermelisiniz. İndirimli fiyatıyla bu kaliteli çantaya sahip olmak için acele edin.

Bir kez alın, ömür boyu kullanın: Samsonite KH8-14-001 14.1 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası

Ürün özellikleri

Modern ve uniseks tasarım

Çekçekli çantalara entegre imkanı sağlayan akıllı kılıf

Yumuşak yapıda, rahat ve dayanıklı taşıma kolu ve ayarlanabilir omuz askıları

Easy Pass: Kabloların çanta bölmelerinden geçmesine izin vererek elektronik cihazları çıkarmadan şarjda tutar

Belge ve kişisel eşyalara uygun iç bölmeler

Farklı boyut ve renk seçenekleri

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok iyi bir ürün ve tam olarak göründüğü gibi."

"Yüksek işçilik kalitesi. Samsonite'den harika bir dizüstü bilgisayar sırt çantası. USB soketini gerçekten çok seviyorum, böylece bir güç bankasını güvenli bir şekilde saklayabiliyorsunuz. Ayrıca hafif ofis malzemeleri için ek saklama bölmelerini de seviyorum. Fiyat yüksek, ancak sunulan kalite de öyle. 5 yıldız."

Bu içerik 9 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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