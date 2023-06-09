Fiyatı 1698 TL'ye düştü! Samsonite notebook sırt çantasında kaçırılmayacak indirim

Samsonite KH8-14-001 14.1 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası, çift katmanlı tasarımı ile hem askeri hem de sivil havacılık sektöründe kullanılan özel malzemelerden üretilir. Bu sayede çanta oldukça hafif ama aynı zamanda çokça dayanıklıdır. Çanta, rahat kullanımı ile de öne çıkar. Notebook bölmesinin yanı sıra birçok ek bölmesi sayesinde yanınızda olmasına ihtiyaç duyduğunuz tüm ekipmanlarınızı taşımanıza olanak sağlar. Eğer tüm ekipmanlarınızı tek bir çanta içerisinde taşımak istiyorsanız, Samsonite KH8-14-001 14.1 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası'na mutlaka bir şans vermelisiniz. İndirimli fiyatıyla bu kaliteli çantaya sahip olmak için acele edin.
Ürün özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok iyi bir ürün ve tam olarak göründüğü gibi."
Bu içerik 9 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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