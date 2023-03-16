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Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

14.03.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor ayakkabılar, hem performans hem de moda açısından son yılların en popüler ürünleri arasında yer alıyor. Puma, Adidas, Under Armour, Columbia, Skechers gibi birçok marka, geniş ürün yelpazeleriyle moda severlerin beğenisini kazanıyor. Sizin için kullanıcılarından tam not alan, en çok satan spor ayakkabı modellerini derledik. İşte detaylar!

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor ayakkabılar, günümüzde rahatlığı ve çok işlevli yapısıyla sporcular, günlük kombinleri tamamlaması sayesinde de moda tutkunları tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Puma, Adidas, Under Armour, Columbia, Skechers gibi önde gelen spor giyim markaları da yüksek performans ve şık tasarımlarıyla moda severlerin ilgisini çekecek birbirinden farklı modeller üretiyor. Her bir markanın geniş ürün yelpazesi arasında koşu, yürüyüş, basketbol, tenis gibi farklı spor dallarına uygun modeller bulunuyor. Ayrıca, retro tarzdan minimalist tasarımlara kadar farklı modellerdeki ayakkabılarla her zevke hitap ediliyor. Önde gelen spor markaların en çok satan spor ayakkabı modellerini sizler için derledik. Performansı ve şıklığı bir arada sunan modellere bakmadan geçmeyin, deriz!

1. En beğenilen outdoor model: Columbia Woodburn Su Geçirmez Erkek Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2022-11-30T235643.937

Kullanıcı yorumları:

  • "Ayakkabının rahatlığı, sıcak tutması, ayağı kavraması ve hafifliği bakımından çok başarılı."

  • "Ankara'da kış şartlarında üşütmeyecek, su almayacak, casual ofis giyimi altında sırıtmayacak ayakkabı arıyordum; tam istediğim gibiymiş ayakkabı."
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2. Konfor arayanlara: Under Armour UA Charged Assert 9 Erkek Koşu Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2022-12-01T000358.948

Kullanıcı yorumları:

  • "Ayakkabı gerçekten çok konforlu ve kaliteli. Under Armour'dan ilk alışverişim ve artık burdan almayı düşünüyorum. Çok güzel bir ayakkabı."

  • "Ayaklarım için tasarlanmış gibi, çok şık ve sağlam görünüyor. Ayrıca spora da gündelik için de çok uygun. 40 giyiyorum bana tam oldu, kafanız rahat olsun istiyorsanız 40,5 alabilirsiniz."
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3. Şık tasarımıyla öne çıkan: Skechers Kadın D'lites 4.0 Fresh Diva Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-03-14T103415.612

Kullanıcı yorumları:

  • "Aşırı rahat bir ayakkabı."

  • "Çok kullanışlı ve rahat."
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4. Her tarza hitap eden: NB Lifestyle Womens Shoes

Adsız tasarım - 2023-03-14T103542.611

Kullanıcı yorumları:

  • "Yürüyüş yaparken veya uzun süre ayakta kalınacaksa giyebilecek çok rahat bir spor ayakkabı. Tam numaramı aldım(38). Tavsiye ederim. Özenli bir şekilde elime ulaştı .Teşekkür ederim."

  • "Ürün çok güzel, satıcı kutu içinde gönderdi, kargo çok hızlı ve mükemmeldi. Daha önce de New Balans ayakkabı giydiğim için 37 numara olan ayak numaram için 37,5 numara ısmarladım tam oldu. Ancak ayaklarınız taraklı ise yandan sıkma yapabilir.
    Mutlu bir şekilde giyip dolanıyorum, tavsiye ederim."
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5. Kadınların en beğendiği model: Skechers Kadın D'lites Biggest Fan Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2022-11-30T235403.985

Kullanıcı yorumları:

  • "Gerçekten aşırı derecede rahat bir ayakkabı. Alıp almamakta çok kararsız kalmıştım, iyi ki almışım."

  • "Tek söz var, o da mükemmel bir ürün. İyi ki aldım, fav spor ayakkabılarımdan oldu. İnanılmaz rahat, Scheckers dünya markası olduğu için yetersiz olmasına imkan yoktu."
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6. Giy çık rahatlığını yaşatacak: PUMA Smash v2 Buck Low Boot Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2023-03-14T103756.515

Kullanıcı yorumları:

  • "Orijinal ürün, ayağıma tam oldu. Uygun fiyat, hızlı teslimat. Teşekkürler."

  • "Sağlam geldi, teşekkürler."
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7. Stil sahibi beylere: Adidas Vs Pace Erkek Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2022-12-01T001347.625

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok güzel ürün, kaçırmayın."

  • "Çok beğendim. Rengi, rahatlığı çok iyi."
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8. Klasik modellerden hoşlananlara: Puma Roma Basic Sneaker

Adsız tasarım - 2022-11-30T235921.965

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürünü uzun zamandır almak istiyordum. Ürün gerçekten orijinal bir ürün, özellikle ürünü Puma mağazasına götürdüm. Orijinalliğinde sıkıntı yok tavsiye ederim."

  • "Paketleme süper, teslimat süper. Ayakkabı muhteşem, bana büyük geldi iade etmek zorunda kaldım ama tavsiye ederim."
Ürünü İncele

9. Kaliteli, dayanıklı: Skechers D Süper Fan Kadın Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2022-12-01T000141.978

Kullanıcı yorumları:

  • "İyi ki almışım gerçekten harika bir ayakkabı normalde 39 giyiyorum hamileyken siyahını almıştım doğumdan sonra ayağıma biraz bol geldiği için 38,5 sipariş verdim ve tam oldu."

  • "Çok rahat ve güzel bir ayakkabı. Sporda 37 giyiyorum, 37 aldım çok rahat oldu. Beklenen tarihten daha erken ulaştı elime."
Ürünü İncele

10. Rahatlığını önemseyenlere: Skechers Zarif Get Connected Kadın Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2022-12-01T000651.924

Kullanıcı yorumları:

  • "Kalitesi, ayakkabı numarası, esnekliği hepsi beklediğim gibi oldu."

  • "Ürün çok rahat ve çok güzel paketlenmiş geldi."
Ürünü İncele

11. En hafif modellerden biri: Skechers OAK Canyon-51893 Erkek Sneaker

Adsız tasarım - 2022-12-01T001016.957

Kullanıcı yorumları:

  • "Kaliteli ve rahat."

  • "Aşırı hafif ve rahat ayakkabı."
Ürünü İncele

12. Rahatlığına hayran kalacağınız: Puma Comet 2 Alt Beta Unisex Koşu Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2022-12-01T001152.926

Kullanıcı yorumları:

  • "Sportif koşu ve yürüyüşlerde, günlük hayatta rahat kullanılabilecek bir ürün."

  • "Ürün tam beklediğim gibi. Dün öğleden sonra verdiğim sipariş bu sabah elime geldi, hızlı teslimattan dolayı teşekkür ederim."
Ürünü İncele

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