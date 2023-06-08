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Fiyatı 2144 TL'ye düştü! Karaca Mastermaid Power 10 in 1 Gıda Hazırlama Seti indirimde

08.06.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaca Mastermaid Power 10 in 1 Gıda Hazırlama Seti indirime girdi! Paslanmaz çelik bıçakları, güçlü motoru ve 10 farklı aparatı ile mutfağınızın vazgeçilmezi olacak bu ürüne bir şans verip yemek yapmayı kolay hale getirmeye ne dersiniz? Kısa süreli Karaca indirimlerini keşfetmek için acele edin.

Fiyatı 2144 TL'ye düştü! Karaca Mastermaid Power 10 in 1 Gıda Hazırlama Seti indirimde

Karaca Mastermaid Power 10 In 1 Gıda Hazırlama Seti, yemek yapmayı kolaylaştıran pratik bir set. İster sebze, meyve doğramak ister çorba ya da tatlı yapmak olsun, her türlü işlem için en uygun aparatı seçerek gıdalarınızı farklı şekillerde işleyebilirsiniz. Çırpma, karıştırma, yoğurma, sıkma, şekillendirme aparatları ile mutfakta geçirdiğiniz vakti yarıya indirecek bu ürüne bayılacaksınız! Hazır indirim de varken ürüne göz atmanızı tavsiye ederiz. İşte detaylar!

Mutfakların gözdesi olmaya aday: Karaca Mastermaid Power 10 in 1 Gıda Hazırlama Seti

Adsız tasarım - 2023-06-08T174915.541

Ürün özellikleri

  • 800 W güçlü motor
  • Paslanmaz çelik bıçaklar
  • 1,5 litrelik kapasitesi olan doğrayıcı haznesi
  • 600 ml öğütücü haznesi
  • 500 ml sıvı haznesi
  • Çırpma, karıştırma ve yoğurma işlemleri için kullanılabilen mikser aparatı
  • Katı meyve ve sebzeleri sıkma özelliğine sahip olan meyve sıkacağı
  • Köftelerinizi kolayca hazırlamanızı sağlayan köfte aparatı
  • Patates kızartması yapmak için kullanabileceğiniz patates dilimleyici
  • Tırtıl çevirme plakası sayesinde, doğrar ve çekerken çok daha kolay bir kullanım sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Amazon’dan uygun fiyata aldım. Çok hızlı bir şekilde geldi, çok teşekkür ediyorum. Ürün de çok kullanışlı ve pratik."

  • "Çok sağlam, kullanışlı ve kaliteli bir makine."

  • "Amazon sayesinde uygun fiyata aldı. Çok güzel ürün."
Ürünü İncele

Bu içerik 9 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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