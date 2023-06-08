Fiyatı 2144 TL'ye düştü! Karaca Mastermaid Power 10 in 1 Gıda Hazırlama Seti indirimde

Karaca Mastermaid Power 10 In 1 Gıda Hazırlama Seti, yemek yapmayı kolaylaştıran pratik bir set. İster sebze, meyve doğramak ister çorba ya da tatlı yapmak olsun, her türlü işlem için en uygun aparatı seçerek gıdalarınızı farklı şekillerde işleyebilirsiniz. Çırpma, karıştırma, yoğurma, sıkma, şekillendirme aparatları ile mutfakta geçirdiğiniz vakti yarıya indirecek bu ürüne bayılacaksınız! Hazır indirim de varken ürüne göz atmanızı tavsiye ederiz. İşte detaylar!

Mutfakların gözdesi olmaya aday: Karaca Mastermaid Power 10 in 1 Gıda Hazırlama Seti

Ürün özellikleri

800 W güçlü motor

Paslanmaz çelik bıçaklar

1,5 litrelik kapasitesi olan doğrayıcı haznesi

600 ml öğütücü haznesi

500 ml sıvı haznesi

Çırpma, karıştırma ve yoğurma işlemleri için kullanılabilen mikser aparatı

Katı meyve ve sebzeleri sıkma özelliğine sahip olan meyve sıkacağı

Köftelerinizi kolayca hazırlamanızı sağlayan köfte aparatı

Patates kızartması yapmak için kullanabileceğiniz patates dilimleyici

Tırtıl çevirme plakası sayesinde, doğrar ve çekerken çok daha kolay bir kullanım sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Amazon’dan uygun fiyata aldım. Çok hızlı bir şekilde geldi, çok teşekkür ediyorum. Ürün de çok kullanışlı ve pratik."

"Çok sağlam, kullanışlı ve kaliteli bir makine."

"Amazon sayesinde uygun fiyata aldı. Çok güzel ürün."

Bu içerik 9 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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