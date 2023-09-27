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ADIM FARAH OYUNCULARI VE KONUSU! Adım Farah konusu nedir, oyuncuları kimdir?

27.09.2023 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Bir süredir sezon arasında olan Adım Farah dizisi 15. bölümü ile ekranlara geri dönüyor. İkinci sezona başlayacak olan Adım Farah dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış ve Feyyaz Duman gibi isimler yer alıyor. Dizinin ikinci sezonu merakla bekleniyor. Peki, Adım Farah konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Adım Farah konusu ve oyuncuları gibi detaylar dizinin 15. bölümü için geri sayım devam ederken sorgulanmaya başladı. Geçen sezon FOX TV'de yayın hayatına başlayan Adım Farah dizisi 2. sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Her her çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinin başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek yer alıyor. Peki, Adım Farah oyuncuları arasında kimler var? İşte detaylar...

ADIM FARAH YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Adım Farah her çarşamba akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Adım Farah dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

adım farah on beş

ADIM FARAH KONUSU

İran'dan kaçıp, hamile olduğunu öğrenmesiyle İstanbul'da kalmak zorunda kalan Farah; asıl mesleği olan cerrahlık yerine temizlik işçisi olarak çalışmaya başlar. Doğuştan balon hastalığı olarak bilinen PİY rahatsızlığına sahip olan oğlu Kerimşah'a hem annelik hem de doktorluk yapmayı başaran Farah'ın; oğlu ve onun tedavisi için yapamayacağı şey yoktur.

adım farah 15

Bir gece, temizlik yaptığı bir mekanda, istemeden şahit olduğu trajik olay vesilesi ile Tahir Lekesiz ile karşı karşıya gelir. Tahir; yasadışı işlerle uğraşan bir aile şirketinin tepe elemanlarından biridir ve hayatını kurtarmış, küçük yaşta onu yanına alıp yetiştirmiş patronuna sadakatle bağlı bir adamdır. Fakat o gece kendini ilk defa beklemediği bir durumda bulur. Farah susmak ya da adaleti sağlamak için konuşmak arasında bocalarken, Tahir ise hayatında ilk defa masum bir kadın ve çocuğun kaderiyle ilgili karar vermek zorundadır.

adım farahh

ADIM FARAH OYUNCULARI

Adım Farah dizisi oyuncu kadrosunda bu sezon; Engin Akyürek, Demet Özdemir, Fırat Tanış, Feyyaz Duman, Senan Kara, Lale Başar, Rastin Pakhanad, Mert Doğan, Derya Pınar Ak, Kemal Burak, Alper Burcu Türünz ve Mustafa Avkıran yer alacak. Sera Kutlubey, Burak Tamdoğan ve Hatice Aslan dizinin 2. sezonuna dahil olan isimler oldu.

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