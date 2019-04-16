Adımbaşı açılıyor, önünde kuyruklar bitmiyor: Yeni nesil lokma tatlısı

İzmir'le özdeşleşen lokma, genelde 'adettendir' denilerek mevlit, kandil ya da sünnet düğünü gibi özel günlerde 'dökülür' ve sonrasında halka dağıtılır. Lokma ritüeli bir tatlıdan çok ötedir. Paylaşmayı, birliği ve duyarlılığı temsil eder. Şimdilerde ise bin yıllık geleneğimiz olan lokma tatlısı 2019'da şekil ve tat değiştirerek kendisini güncelledi. Ortaya ise yeni nesil lokma tatlısı çıktı.

Şerbetli bir şekilde hazırlanan lokma tatlısı, şimdilerde içi dolgulu şekilde hazırlanıyor. İç malzemesi bal veya çikolata olabiliyor. İç dolgusunun yanı sıra dışı da çeşitli soslarla kaplanıyor. Beyaz, sütlü, bitter çikolata ya da karamelle kaplanan lokmaların üzerlerine fındık, fıstık, ceviz, pekmez gibi ürünler dökülebiliyor. Onlarca lokmacı dükkanında elbette çok daha farklı ve çeşitlilerini bulmanız mümkün. Öyle ki kimi dükkanlarda 40'tan fazla kombinasyon bulunabiliyor.

Yeni nesil lokmayı tadanlardan sadece iyi yorumlar gelmiyor. Oldukça ağır bir tadı olduğunu ve 'gereksiz' bulduklarını söyleyenler de var.

Bütün ülke dev bir lokma tanesine dönüşünceye kadar yeni nesil lokmacı açmaya devam edilecek sanırım. — gizem ekler (@bozukjargon) 9 Şubat 2019

Herrr yere lokmacı açılmış herrr yere lokma hamuruna çikolata sıkıyorlar bi de insanı tatlıdan soğutacaksınıızz ya dükkan duvarına da yazmış ki "Dua et ağzımda lokma var" vayy mizahkıran mısınıızzz — Melis (@emelisbeyaz) 16 Şubat 2019

Sakarya’da buna lokma diyip 50 liraya insanları kazıklıyorlar. Bu resmen lokmanın vizyonu ile oynamak. Ama güzel ismini başka bir şey koysunlar. pic.twitter.com/g90FcBCdq8 — uzaydakipenguen (@uzaydakipenguen) 18 Şubat 2019

Yine bir yerlerde bugün lokmacı açılıyor hissediyorum. — ???????? (@hakanduranhd) 15 Şubat 2019

okulun bir kilometre civarında tam beş tane lokmacı açıldı nolur yapmayın artık biri tuttu diye hepiniz tutmayacaksınız — ayça (@neuroticsun) 17 Şubat 2019



