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Adımbaşı açılıyor, önünde kuyruklar bitmiyor: Yeni nesil lokma tatlısı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.04.2019 09:09 | Son Güncelleme

İstanbul'un gözde tatlısı haline gelen yeni nesil lokmalara talep o kadar yoğun ki artık adım başı bir lokmacı bulmak mümkün. Bin yıllık lokma tatlısına birkaç yenilik getirildi ve tekrardan popüler bir hal aldı. İşte güncellenen haliyle lokma tatlısının detayları!

Adımbaşı açılıyor, önünde kuyruklar bitmiyor: Yeni nesil lokma tatlısı

İzmir'le özdeşleşen lokma, genelde 'adettendir' denilerek mevlit, kandil ya da sünnet düğünü gibi özel günlerde 'dökülür' ve sonrasında halka dağıtılır. Lokma ritüeli bir tatlıdan çok ötedir. Paylaşmayı, birliği ve duyarlılığı temsil eder. Şimdilerde ise bin yıllık geleneğimiz olan lokma tatlısı 2019'da şekil ve tat değiştirerek kendisini güncelledi. Ortaya ise yeni nesil lokma tatlısı çıktı.

lokma

Şerbetli bir şekilde hazırlanan lokma tatlısı, şimdilerde içi dolgulu şekilde hazırlanıyor. İç malzemesi bal veya çikolata olabiliyor. İç dolgusunun yanı sıra dışı da çeşitli soslarla kaplanıyor. Beyaz, sütlü, bitter çikolata ya da karamelle kaplanan lokmaların üzerlerine fındık, fıstık, ceviz, pekmez gibi ürünler dökülebiliyor. Onlarca lokmacı dükkanında elbette çok daha farklı ve çeşitlilerini bulmanız mümkün. Öyle ki kimi dükkanlarda 40'tan fazla kombinasyon bulunabiliyor.

Yeni nesil lokmayı tadanlardan sadece iyi yorumlar gelmiyor. Oldukça ağır bir tadı olduğunu ve 'gereksiz' bulduklarını söyleyenler de var.


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