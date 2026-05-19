YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Adına festivaller düzenlendi: Ata tohumu salatalığı görenler hemen alıyor

Adana'da atalık tohumla yetiştirilen ve geçmişte adına festivaller düzenlenen Karaköy salatalığında hasat başladı.

Adına festivaller düzenlendi: Ata tohumu salatalığı görenler hemen alıyor

Lezzeti ve aromasıyla bilinen salatalık, üreticiler tarafından Türk bayraklı çadırlarda Adana-Kozan kara yolunda hem milli birlikteliği yaşatıyor hem de doğrudan tüketiciye ulaştırılıyor.

Adına festivaller düzenlendi: Ata tohumu salatalığı görenler hemen alıyor 1

TARLADA 10 LİRADAN ALICI BULUYOR

İmamoğlu ilçesinde yaklaşık 200 dönüm alanda üretimi yapılan Karaköy salatalığı, ocak ayında toprakla buluşuyor, mart ayında hasadı başlıyor ve haziran ayına kadar sürüyor.

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği salatalık, tarlada 10 liradan alıcı bulurken pazarda ve tezgahlarda 30-40 liraya kadar satılıyor.

Adına festivaller düzenlendi: Ata tohumu salatalığı görenler hemen alıyor 2

"İNSANLAR SERAYI GÖREREK GELİP ÇAMURLU HALİYLE ALIYOR"

Üreticilerden Şemra Şimşek, Karaköy salatalığının geçmişte festivallere konu olduğunu belirterek, üretimin atalarından miras kaldığını söyledi. Şimşek, "Atalarımızdan kalan bir meslek bu. Ocak ayında seralara ekiyoruz. Çocuğumuz gibi bakıyoruz. Güneş çıktığında açacaksın, yağmur yağdığında çiğ değdirmeyeceksin. Bu bizim atalarımızın yerli salatalığı. Dolapta 15 gün hiçbir şey olmadan dayanır. İnsanlar serayı görerek gelip çamurlu haliyle alıyor" dedi.

Adına festivaller düzenlendi: Ata tohumu salatalığı görenler hemen alıyor 3

Tarlada ürünün 10 liradan satıldığını ifade eden Şimşek, "Tezgahta şu an 30 liraya satıyoruz. Tezgahta sattığımız ürünle işçinin parasını çıkarıyoruz. Bu yıl yağışlardan dolayı rekolte düşük. Eskiden adına festivaller yapılırdı. Belediye başkanları gelir, en lezzetli salatalığı yetiştirene çeyrek altın verilirdi" dedi.

Adına festivaller düzenlendi: Ata tohumu salatalığı görenler hemen alıyor 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O bölgede yere düşen meyveyi toplayana 178 bin lira ceza!O bölgede yere düşen meyveyi toplayana 178 bin lira ceza!
Kurban kesecekler dikkat! Saklama kuralları güncellendiKurban kesecekler dikkat! Saklama kuralları güncellendi

Anahtar Kelimeler:
salatalık Adana ata tohumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.