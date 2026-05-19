Adına festivaller düzenlendi: Ata tohumu salatalığı görenler hemen alıyor

Lezzeti ve aromasıyla bilinen salatalık, üreticiler tarafından Türk bayraklı çadırlarda Adana-Kozan kara yolunda hem milli birlikteliği yaşatıyor hem de doğrudan tüketiciye ulaştırılıyor.

TARLADA 10 LİRADAN ALICI BULUYOR

İmamoğlu ilçesinde yaklaşık 200 dönüm alanda üretimi yapılan Karaköy salatalığı, ocak ayında toprakla buluşuyor, mart ayında hasadı başlıyor ve haziran ayına kadar sürüyor.

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği salatalık, tarlada 10 liradan alıcı bulurken pazarda ve tezgahlarda 30-40 liraya kadar satılıyor.

"İNSANLAR SERAYI GÖREREK GELİP ÇAMURLU HALİYLE ALIYOR"

Üreticilerden Şemra Şimşek, Karaköy salatalığının geçmişte festivallere konu olduğunu belirterek, üretimin atalarından miras kaldığını söyledi. Şimşek, "Atalarımızdan kalan bir meslek bu. Ocak ayında seralara ekiyoruz. Çocuğumuz gibi bakıyoruz. Güneş çıktığında açacaksın, yağmur yağdığında çiğ değdirmeyeceksin. Bu bizim atalarımızın yerli salatalığı. Dolapta 15 gün hiçbir şey olmadan dayanır. İnsanlar serayı görerek gelip çamurlu haliyle alıyor" dedi.

Tarlada ürünün 10 liradan satıldığını ifade eden Şimşek, "Tezgahta şu an 30 liraya satıyoruz. Tezgahta sattığımız ürünle işçinin parasını çıkarıyoruz. Bu yıl yağışlardan dolayı rekolte düşük. Eskiden adına festivaller yapılırdı. Belediye başkanları gelir, en lezzetli salatalığı yetiştirene çeyrek altın verilirdi" dedi.

