O bölgede yere düşen meyveyi toplayana 178 bin lira ceza!

Singapur’da kamuya ait alanlarda bulunan meyve ağaçlarından yere düşen meyveleri toplamanın ağır para cezalarına neden olabileceği ortaya çıktı. Sosyal medyada viral olan bir video sonrası ülkenin bu az bilinen kuralı dünya gündemine taşındı.

Singapur’da yaşayan Hintli bir içerik üreticisinin paylaştığı videoda, kaldırıma düşmüş mangoları göstererek bu meyveleri toplamanın 5 bin Singapur dolarına kadar para cezasıyla sonuçlanabileceğini söylemesi büyük yankı uyandırdı. Bu miktar güncel kurla yaklaşık 178 bin TL’ye denk geliyor.

KAMU ALANINDAKİ MEYVELER DEVLET MALI SAYILIYOR

Yetkililerin açıklamalarına göre, Singapur’daki kamu arazilerinde bulunan ağaçlar ve üzerlerindeki meyveler devlet malı kabul ediliyor. Bu nedenle izin alınmadan meyve koparmak ya da yere düşenleri toplamak yasa ihlali sayılabiliyor.

Singapur’un park ve yeşil alanlarından sorumlu kurumu olan National Parks Board (NParks), kamu alanlarındaki meyvelerin toplanabilmesi için resmi izin gerektiğini belirtti.

Ülkedeki 'Parks and Trees Act' kapsamında izinsiz şekilde meyve toplayan kişilere 5 bin Singapur dolarına kadar para cezası uygulanabiliyor. Eğer aynı ihlal doğa rezervleri veya milli parklar içerisinde gerçekleşirse ceza 50 bin Singapur dolarına kadar çıkabiliyor. Ayrıca 6 aya kadar hapis cezası da gündeme gelebiliyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Viral video sonrası sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Singapur’un disiplinli şehir yapısını ve çevre düzenini överken, bazıları ise yenilebilir meyvelerin yerde çürümeye bırakılmasını 'gıda israfı' olarak değerlendirdi.

Bir kullanıcı, 'Evcil hayvanımız meyveyi alırsa ne olur?' sorusunu yöneltirken, içerik üreticisi bunun da sahibinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Bazı kullanıcılar uygulamayı 'gereğinden fazla katı' bulurken, bazıları ise içerik üreticisinin cezaları abarttığını savundu.

RESMİ KAYNAKLARDA DA YER ALIYOR

Söz konusu düzenlemenin Singapur Ulusal Kalkınma Bakanlığı ile National Parks Board tarafından yayımlanan resmi bilgilendirmelerde yer aldığı belirtildi. Açıklamalarda, kamuya ait alanlardaki ağaçlardan izinsiz meyve toplamanın yasal yaptırımlara tabi olduğu açıkça ifade ediliyor.

Singapur’un sıkı çevre ve kamu düzeni yasalarıyla bilindiği düşünülürse, bu uygulama da ülkenin disiplin anlayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

