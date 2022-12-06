Adını çeyrek finale yazdıran Fas penaltılarla İspanya'yı devirdi! Fas'ın çeyrek finalde rakibi kim olacak?

Adını çeyrek finale yazdıran Fas penaltılarla İspanya'yı devirdi. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Fas - İspanya maçıyla devam etti. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada büyük bir mücadele sergilendi. İki takımın da birçok pozisyon bulduğu maçta kazanan taraf Fas oldu.

TARİHTE BİR İLK YAŞANDI

Education City Stadyumu'nda oynanan arşılaşmanın 90 dakikasında gol olmayınca 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. İki takım uzatmalarda da fileleri sarsamadı ve maç penaltılara gitti. Seri penaltı atşlarında ise Fas, İspanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İspanya'yı mağlup ederek çeyrek finale çıkan Fas, Dünya Kupası tarihinde bu başarıyı ilk kez gerçekleştirdi.

FAS'IN ÇEYREK FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?

Çeyrek finale yükselen Fas'ın rakibi henüz belli değil. Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi, Portekiz - İsviçre maçının kazananı olacak.



