Adını Feriha Koydum ile tanınan Emre Koç Kuruluş Osman’a katıldı!

Emre Koç, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu. İlk olarak Kanal D’nin uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar’da rol alan Emre Koç, Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınmaya başladı. Sinema filmlerinde de rol alan oyuncu Bizim Hikaye, Avlu, Çocuk ve Afili Aşk gibi yapımlarda boy gösterdi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, genç oyuncu önümüzdeki bölümlerde Kuruluş Osman dizisinde rol almaya başlayacak. Emre Koç’un dizide neler yapacağı ve nasıl bir karaktere hayat vereceği de merakla bekleniyor.

