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Adını Feriha Koydum ile tanınan Emre Koç Kuruluş Osman’a katıldı!

25.03.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin çok izlenen dizisi Kuruluş Osman’a yeni bir oyuncu daha katıldı. Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınan Emre Koç, önümüzdeki dönemde Kuruluş Osman dizisinde izleyici karşısına çıkacak.

Adını Feriha Koydum ile tanınan Emre Koç Kuruluş Osman’a katıldı!

Emre Koç, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu. İlk olarak Kanal D’nin uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar’da rol alan Emre Koç, Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınmaya başladı. Sinema filmlerinde de rol alan oyuncu Bizim Hikaye, Avlu, Çocuk ve Afili Aşk gibi yapımlarda boy gösterdi.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre, genç oyuncu önümüzdeki bölümlerde Kuruluş Osman dizisinde rol almaya başlayacak. Emre Koç’un dizide neler yapacağı ve nasıl bir karaktere hayat vereceği de merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi
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