Adını Sen Koy dizisi bitti mi? Star TV'den flaş karar

Star TV yönetimi, 'Nefes Nefese'nin ardından bir dizinin daha final yapmasına karar verdi.

Medyaradar'ın haberine göre, başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in ayrılığının ardından bu sezon yoluna yeni oyuncularla devam eden 'Adını Sen Koy' isimli günlük dizi, final yapıyor.

Ekran macerasına önceki yıl TRT 1'de başlayan dizi, geçen yıl Star TV'ye transfer olmuştu. Aldığı yüksek reyting rakamlarıyla dikkat çeken 'Adını Sen Koy', bu sezon beklentiyi karşılayamadı.

Cenk Torun, Deniz Durmaz, Mert Öcal, Müge Uzel ve Gökberk Demirci'nin başrollerini paylaştığı Karamel Yapım imzalı günlük dizi, 19 Ekim Cuma günü ekrana veda edecek.





