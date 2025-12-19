MAGAZİN

Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu eski eşi kim, sevgilisi var mı?

19 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı. Ezgi Eyüboğlu'nun özel hayatı merak edildi.

Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu eski eşi kim, sevgilisi var mı?

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu hakkında merak edilen detaylar şu şekildedir:

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okurken üniversitenin tiyatro kulübüne üye oldu.

Oyunculukla ilk kez bu şekilde tanıştı. Oyuncu olmak için Erberk Ajans'a kaydoldu. İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans yaparken oyunculuğa 2010 yılında başladı. Önce birkaç reklam filminde oynadı.

EZGİ EYÜBOĞLU EVLİ Mİ?

Ezgi Eyüboğlu 2013 yılında dizi setinde tanıştığı oyuncu Kaan Yıldırım ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. İkili, 2019 yılında ayrıldı. Daha sonra Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile beraberliğe başladı. Çiftin evlenmesi beklenirken, Eyüboğlu ve Engin 1.5 yılın ardından ilişkilerini sonlandırdı. Oyuncu bir dönem de Furkan Palalı ile aşk yaşadı.
