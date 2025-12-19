MAGAZİN

Bir operasyon daha: Fenomen gibi takılıp fuhuş şebekesi kurmuşlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimlerin paylaşımları da dikkat çekti. Ulaşılan bilgilere göre; influencer adı altında etkinlikler düzenleyen ve fuhuş şebekesi kuran kişilerin de mercek altında olduğu ortaya çıktı.

Bir operasyon daha: Fenomen gibi takılıp fuhuş şebekesi kurmuşlar

MYNET DETAY- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu operasyonunda yeni dalga yapıldı. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da bu operasyonda gözaltına alındı.

Ancak bu operasyona paralel olarak başka bir operasyonun yürütüldüğü de ortaya çıktı. MYNET'in ulaştığı bilgilere göre; influencer adı altında etkinlikler düzenleyen ve fuhuş şebekesi kuran kişiler de mercek altında.

Bir operasyon daha: Fenomen gibi takılıp fuhuş şebekesi kurmuşlar 1

Operasyonda “Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Bir operasyon daha: Fenomen gibi takılıp fuhuş şebekesi kurmuşlar 2

Operasyonda dikkat çeken isimlerden Gizem Türedi'nin Miss Antalya 2023 güzellik yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Bir operasyon daha: Fenomen gibi takılıp fuhuş şebekesi kurmuşlar 3

Aynı şekilde Mehmet Ali Gül ve Mehmet Güçlü’nün özel jetli seyahatlerinden fotoğraflar ise dikkat çekti.

Bir operasyon daha: Fenomen gibi takılıp fuhuş şebekesi kurmuşlar 4

