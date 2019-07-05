Adis Jahovic: Avrupa'da oynamak hiç kolay değil

Yeni sezon hazırlıkları Bolu'da sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Malatyaspor forması giyeceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Adis Jahovic, ''Kulüpler arasında ufak bir anlaşmazlık vardı o da çözüldüğü için de mutluyum. Bu sene Avrupa'da oynayacağız, güzel bir sezon olacağına inanıyorum'' şeklinde konuştu.

''SERGEN HOCANIN OYUN ANLAYIŞI BANA ÇOK UYGUN''

Jahovic, Malatyaspor'u tercih etmesinde 3 faktörün rol oynadığını ifade etti. Kulübün yapısının, Avrupa'da mücadele edecek olmasının ve Sergen Yalçın'ın takımın başında yer almasının kendisini Malatyaspor'a getirdiğini kaydeden Makedon futbolcu, ''Çünkü Sergen hocanın oyun anlayışı bana çok uygun. Sergen hocanın kariyerinden bahsetmeme gerek yok. O, Türkiye'nin efsanelerinden. Ofansif bir oyun anlayışına sahip. Bu da bana çok uyuyor. Geçen sene Konya'da da kendisiyle iyi anlaştık. Hem saha hem saha dışında çok iyi bir hoca'' diye konuştu.

''HERKESİN KALİTESİNİ ORTAYA KOYMASI GEREKİYOR''