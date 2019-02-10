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Süper Lig'de Suarez vakası! Rakibinin kolunu ısırdı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.02.2019 17:36 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor'un karşılaştığı ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçta çok ilginç bir olay yaşandı. Yaşanan ilginç durum, akıllara Barcelona forması giyen Luis Suarez'i getirdi.

İşte yaşananlar...

Adis Jahovic Farnolle'ün kolunu ısırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

İki takımın da 1 puan aldığı mücadelede sahadaki oyundan çok, penaltı pozisyonunda yaşanan olay konuşuldu.

İki takımın da 1 puan aldığı mücadelede sahadaki oyundan çok, penaltı pozisyonunda yaşanan olay konuşuldu.

Atiker Konyaspor'un 85. dakikada Jahovic'in ayağından bulduğu penaltı golü sonrası ilginç bir olay yaşandı.

Atiker Konyaspor'un 85. dakikada Jahovic'in ayağından bulduğu penaltı golü sonrası ilginç bir olay yaşandı.

Penaltı vuruşunun golle sonuçlanmasının ardından topu alarak hemen santraya koşmak isteyen Atiker Konyasporlu Adis Jahovic, Evkur Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle ile tartıştı.

Penaltı vuruşunun golle sonuçlanmasının ardından topu alarak hemen santraya koşmak isteyen Atiker Konyasporlu Adis Jahovic, Evkur Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle ile tartıştı.

Jahovic, tartışma sırasında topu elinde tutan Farnolle'ün kolunu ısırarak topu almaya çalıştı.

Jahovic, tartışma sırasında topu elinde tutan Farnolle'ün kolunu ısırarak topu almaya çalıştı.

Araya hakem ve futbolcuların girmesiyle olay yatışırken, Farnolle Jahovic'in hareketine tepki gösterdi.

Araya hakem ve futbolcuların girmesiyle olay yatışırken, Farnolle Jahovic'in hareketine tepki gösterdi.

Jahovic'in Farnolle'ün kolunu ısırması akıllara, Barcelona forması giyen Luis Suarez'in 2014 Dünya Kupası'nda rakibi Chiellini'nin boynunu ısırmasını getirdi.

Jahovic'in Farnolle'ün kolunu ısırması akıllara, Barcelona forması giyen Luis Suarez'in 2014 Dünya Kupası'nda rakibi Chiellini'nin boynunu ısırmasını getirdi.

Adis Jahovic Farnolle'ün kolunu ısırdı!

Adis Jahovic Farnolle'ün kolunu ısırdı!
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor Evkur yeni Malatyaspor Adis Jahovic Farnolle

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