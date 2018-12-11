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Adis Jahovic: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 11.12.2018 19:11 | Son Güncelleme

Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile yapacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Adis Jahovic: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız

Jahovic, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin, maç boyunca oyunun hakiminin kendileri olduğunu söyledi. Trabzonspor karşısında yüksek bir motivasyonla oynadıklarını vurgulayan Jahovic, şunları kaydetti:

"Özellikle ilk yarı pozisyonlar bulduk. Oyunu iyi bir şekilde taşıdığımızı düşünüyorum. Tabii ki penaltı pozisyonuna kadar. O pozisyondan sonra motivasyonumuz düştü. Sonrasında 3-0'lık bir mağlubiyet oldu. Aslında bizim performansımızı yansıtmayan bir skor. Artık bu maçı unutmamız gerekiyor. Önümüzde önemli bir Kasımpaşa maçı var. Bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Kasımpaşa güçlü bir ekip. Diğer taraftan, bizim hocamız ve analiz ekibimiz de gayet iyi."

"AYKUT KOCAMAN'IN SİSTEMİ TAKIMA OLUMLU ETKİ GETİRDİ"
Bir gazetecinin, "Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor'a gelmesiyle neler değişti?" sorusuna Jahovic, "Hocamızın gelmesiyle birlikte yeni bir sistem de geldi. Zaten Aykut (Kocaman) hocamızın sistemini daha önceden biliyorduk. Aykut hocanın sistemi takıma olumlu bir etki getirdi" yanıtını verdi.

Jahovic, performansıyla ilgili olarak da, "Güzel işler yaptığımı düşünüyorum. Pozisyonlara giriyorum. Bire bir pozisyonlarda maalesef değerlendiremediğim zamanlar oldu ama bunun da iyileşeceğine inanıyorum. Bu iyileştiği zaman, takımımızla birlikte daha iyi yol alacağız diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Adis Jahovic konyaspor Kasımpaşa

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