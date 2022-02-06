Adis Jahovic'in Göztepe Altay maçında olmaması taraftarın dikkatini çekti. Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic'e ilişkin Altay derbisi öncesi açıklama yapıldı. Peki Adis Jahovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic Altay derbisinde neden oynamadı? İşte Adis Jahovic'e ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

ADİS JAHOVİC KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Adis Jahovic 18 Mart 1987 tarihinde Üsküp, Kuzey Makedonya'da dünyaya geldi.

Bosna-Hersek'in FK Velež Mostar kulübü ile futbolculuk kariyerine start veren Jahovic, 2010'da profesyonelliğe adım attı.

2010-2011 sezonunda Sarajevo ile yalnızca Kup Bosne i Hercegovine'nda 1 maça çıkıp 1 gol attı futbol kariyerini İsviçre'de FC Wil ve FC Zürih kulüplerinde geçiren Jahovic. 2013 te FK Vorskla takımına transfer oldu. 2013-2014 sezonunda ise Ukrayna Premier Lig ve Kubok Ukraniy dahil toplam 19 maça çıkıp 6 gol attı. 2014-2015 sezonunda Hırvatistan'ın Rijeka kulübüne transfer oldu 2014-2015 sezonu devre arasında ise Rusya Premier Lig ekiplerinden FK Krylya Sovetov kulübüne transfer oldu burada toplam 2014-15 sezonu hem de 2015-16 sezonu dahil toplam 40 maçta 16 gol attı.

ADİS JAHOVİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Adis Jahovic'in alt yapı kariyeri

2006-2009 FK Velež Mostar

Adis Jahovic'in profesyonel kariyeri

2006 FK Napredok

2007 FK Makedonija Gj.P.

2007-2008 Željezničar

2008 FK Velež

2009-2011 FK Sarajevo

2011-2013 FC Wil

2013 → FC Zürich (kiralık)

2013-2014 FC Vorskla

2014 HNK Rijeka

2014-2016 FC Krylia Sovetov

2016-2018 Göztepe

2018-2019 Konyaspor

2019-2020 Yeni Malatyaspor

2020-2021 Antalyaspor

2021- Göztepe

GÖZTEPE'NİN MAKEDON GOLCÜSÜ ADİS JAHOVİC HANGİ ALTAY DERBİSİNDE NEDEN OYNAMADI?

Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic, Altay derbisi öncesi sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Adis Jahovic ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sol uyluk arka hamstring kasında yaralanma meydana gelen oyuncumuz Adis Jahovic, maç kadrosunda yer alamayacaktır"

