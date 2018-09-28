Adis Jahovic, PFDK'ya sevk edildi!

Adis Jahovic, Ziraat Türkiye Kupası maçındaki hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
PFDK'nın kararı şöyle;
"Atiker Konyaspor Kulübü futbolcusu ADIS JAHOVIC'ın 26.09.2018 tarihinde oynanan YENİ AMASYASPOR-ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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