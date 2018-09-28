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Adis Jahovic, PFDK'ya sevk edildi!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 28.09.2018 17:19 | Son Güncelleme

Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic, Ziraat Türkiye Kupası maçındaki hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Adis Jahovic, PFDK'ya sevk edildi!

Adis Jahovic, Ziraat Türkiye Kupası maçındaki hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

PFDK'nın kararı şöyle;

"Atiker Konyaspor Kulübü futbolcusu ADIS JAHOVIC'ın 26.09.2018 tarihinde oynanan YENİ AMASYASPOR-ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Adis Jahovic pfdk

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