Adıyaman 1954 Spor’dan Milletvekili Tutdere’ye teşekkür ziyareti

Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Sait Aybak, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ile beraberlerindeki heyet TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’yi makamında ziyaret etti.

3. Lige giden yolda yaşananlar ve gelecek hedeflerinin konuşulduğu ziyarette Milletvekili Tutdere, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. İllerindeki 2 takımın da 3. lige yükselmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Tutdere, yaşanan sevincin şehirde müthiş bir heyecana sebep olduğunu söyledi. Tutdere, "Önce Kahta Sporumuzun ve sonrasında verdiğimiz topyekun mücadele ile Adıyaman 1954 Sporumuzun 3. lige yükselmesi ilimizde müthiş bir heyecan uyandırmıştır. Her iki takımımızdan da beklentimiz her sene bir lig atlayarak daha iyi yerlerde ilimizi temsil etmeleridir. Gerek milletin kürsüsünden bizlerin dile getirmesi, gerekse kulüp başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, milletvekili arkadaşlarımız ile bütün hemşehrilerimizin ısrarlı tutumları sonucu Adıyaman 1954 Spor’umuza hakkı teslim edildi. Ben bir kez daha iki takımımızın yöneticilerini ve taraftarlarını kutluyor, bu süreçte emeği olan herkese her şeyden önce bir Adıyamanlı olarak teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.